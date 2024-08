Acaba de llegar a Netflix y ya arrasa como lo más visto en España: la despedida de un conocido 'stripper'

Aunque se esperaba su estreno en cines, la tercera y última entrega de la saga Magic Mike no pasó por las salas españolas, y hubo que esperar más de un año para poder ver El último baile de Magic Mike desde casa. Es por ello que, desde que está disponible en Netflix, se ha convertido en la tercera película más vista del catálogo en nuestro país.

En esta película, que marca el final de una trilogía, “Magic” Mike Lane (Channing Tatum) vuelve a subir al escenario después de un largo paréntesis, luego de un negocio que fracasó, dejándolo en la ruina y tomando trabajos de barman en Florida.

Para lo que espera sea un último baile, Mike viaja a Londres con una adinerada dama de la alta sociedad (Salma Hayek) que lo atrae con una oferta que no puede rechazar. Con todo en juego, una vez que Mike descubra lo que ella realmente tiene en mente, ¿Podrá Mike (y sus nuevos bailarines) lograrlo?

Solo por detrás de Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas y La familia Beneton, El último baile de Magic Mike encabeza la lista de los títulos más vistos recientemente en España, seguido de otros filmes como Ferdinand, Todos lo hacen o La chica salvaje, entre otros.

La lesión de Channing Tatum

Durante el rodaje de El último baile de Magic Mike, su actor protagonista sufrió una lesión bastante grave. Así lo recordaron los coreógrafos de la película Luke Broadlick y Alison Faulk, que en una entrevista compartieron algunos de los secretos tras las cámaras.

Channing Tatum en 'El último baile de Magic Mike'

En un momento dado, mientras rodaban en el escenario empapado de agua, la compañera de baile de Tatum, Kylie Shea, le dio un golpe por accidente en la nariz con su pelvis, provocándole una hemorragia. Tatum decidió continuar con la escena y Faulk dijo que incluso logró que "pareciera que todo eso era tan fácil...".

Sin embargo, este último baile bajo la lluvia no fue el único número peligroso y difícil de rodar. El baile en el que aparece Maxandra también implicaba algunas acrobacias y casi termina en desastre. Fue tan complejo de rodar que hubo algunas partes que no llegaron a pasar el corte y no están en la película.

