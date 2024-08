Si te gustó 'Shogun' tienes que ver esta serie británica: un drama histórico apabullante que está en Netflix

En algunas ocasiones, acabar de ver una serie después de su último episodio implica tener que asumir un vacío existencial que solo se puede suplir de una manera: encontrando una serie parecida. Aquellos espectadores a los que les ocurriera algo parecido a esto con Shogun están de suerte, porque la serie regresará próximamente con una segunda temporada, pero aun así pueden echarle un vistazo a otras ficciones similares para amenizar la espera.

El título ideal para continuar con las series históricas de este tipo podría ser The Last Kingdom, una producción británica con un total de cinco temporadas igual de épicas -y una última película que marcó el cierre de la historia-.

Basándose en la saga de novelas Saxon Stories de Bernard Cornwell -que también es el creador de la ficción-, la serie de los productores de Downton Abbey y la BBC cuenta la historia de Uhtred de Bebbanburg. A lo largo de sus episodios, se narra cómo Uhtred pasó de ser un sajón de nacimiento, y ser conocido como Uhtred de Northumbria, a ser capturado por los daneses y adoptado por el vikingo Ragnar (Peter Gantzler) para acabar convirtiéndose en Uhtred Ragnarsson.

Cuando otra tribu de daneses asesina a Ragnar y secuestra a la hermana adoptiva de Uhtred, Thyra (Julia Bache-Wiig), obligándola a convertirse en esclava, Uhtred jura vengarse y reclamar lo que le pertenece por derecho de nacimiento. Mientras tanto, su tío Aelfric (Joseph Millson), ha decidido usurpar Bebbanburg y esperar pacientemente para matar a Uhtred.

Interpretado por Alexander Dreymon, Uhtred de Bebbanburg o de Ragnarsson es un gran héroe que empieza a formarse como líder y se debate entre sus dos líneas sucesorias. Todo ello mientras recorre los impresionantes paisajes de Reino Unido y nos regala una magnética interpretación.

Basado en hechos reales

'The Last Kingdom'

Permaneciendo fiel al trasfondo histórico real, The Last Kingdom tiene muchos personajes inspirados en personas que existieron, pero los que más destacan son Odda el Viejo (Simon Charles Kunz), Aethelwold (Harry McEntire), Guthrum (Thomas W. Gabrielsson) y Aelhswith (Eliza Butterworth), que fue la esposa en la vida real del rey Alfredo el Grande. La mayoría de ellos no eran personajes principales de la serie, pero sí que influyeron en la historia real de forma significativa, a diferencia del protagonista.

Aunque está vagamente basado en Uhtred el Temerario, que gobernó Northumbria desde Bamburgh entre 1006 y 1016, el personaje de Uhtred no es real.

En la serie, vemos que Uhtred tiene una relación un tanto conflictiva con Alfredo el Grande. Muchas de sus discusiones son por diferencias religiosas, ya que Uhtred permanece fiel a la religión pagana de los daneses. Por otro lado, la lealtad de Alfred también mira hacia los sajones, lo que provoca un enfrentamiento con Uhtred, cuya lealtad está entre su familia biológica y la adoptiva.

En la vida real, Alfredo el Grande protegió a Inglaterra de tener que rendirse ante los daneses, por lo que si Uhtred hubiera existido, su relación con él sería bastante más compleja. Alfredo el Grande nació en Wantage, Berkshire, y era hijo del rey Aethelwulf, que gobernaba a los sajones occidentales.

Mientras los daneses conquistaban y saqueaban algunos reinos en Inglaterra, Alfredo era adolescente y apenas tenía 20 años cuando los daneses se acercaron a Wessex. Después de que su hermano caiga en combate, Alfredo seguiría teniendo una fortaleza contra los vikingos al sur de Inglaterra.

Sería, por tanto, el personaje más destacado de toda la serie por su conexión con los hechos reales que transcurrieron en la historia del nacimiento de Inglaterra.