Acaba de llegar a Netflix y tiene una puntuación perfecta: una serie de superhéroes que se ve en seis horas

Pasó con Stranger Things, El juego del calamar y recientemente con Mi reno de peluche. Cada cierto tiempo aparece en el catálogo de Netflix una serie que llega sin ninguna promoción y rápidamente consigue hacerse un hueco entre los suscriptores de la plataforma y colocarse entre lo más visto.

En esta ocasión la sorpresa la ha dado Supacell, una serie británica que ha conseguido destacar en un género tan manido y agotador últimamente como es el de los superhéroes, y que ha llegado con una calificación perfecta por parte de la crítica, que a fecha de hoy le ha concedido un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Según la sinopsis oficial, la serie sigue a un grupo de cinco personas normales y corrientes en el sur de Londres que de repente superpoderes desarrollan superpoderes. La única conexión aparente entre ellos es que todos son negros. Un hombre, Michael Lasaki, debe reunirlos si quiere salvar a la mujer que ama.

Protagonizada por Tosin Cole (Bob Marley: One Love, Doctor Who) y Eddie Marsan (Operación Fortune, Inside No. 9), junto con un reparto que incluye a Adelayo Adedayo, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Rayxia Ojo y Giacomo Mancini.

Con una temporada de solo seis episodios, la serie se estrenó el 27 de junio y debutó en el top 5 de las series más vistas en Netflix en más de 90 países. Actualmente está en el puesto número 3 de la lista en España.

'Supacell'

Detrás de cámaras

Supacell está creada y escrita por Rapman, el nombre artístico de Andrew Onwubolu, un rapero, productor discográfico, guionista y director de cine británico conocido por tratar temas de conciencia social, así como por su estilo único de narrar historias a través del rap.

Rapman saltó a la fama internacional con su trilogía de tres partes de YouTube Shiro's Story (2018), que ganó un seguimiento de culto entre la escena musical del Reino Unido y lo llevó a firmar con Roc Nation de Jay-Z.

Debutó como guionista y director con Blue Story (2019), una adaptación de su serie de YouTube del mismo nombre. Sus otros créditos en cine y televisión incluyen American Son, el remake de la película policíaca francesa de 2009 Un profeta y esta nueva serie.

En 2022, Rapman fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio británico (MBE) en los honores del cumpleaños de Isabel II de 2022 por sus servicios al teatro y la música a través del rap y el cine.

Tráiler | 'Supacell'

Qué ha dicho la crítica

Con un 100% de valoraciones positivas, la crítica destaca el trabajo de Rapman, capaz de rescatar un género que acusa agotamiento. "En un mar televisivo de ruido blanco, esto es propulsivo y un visionado compulsivo", firma Alex Godfrey en Empire Magazine.

En la misma línea, Financial Times señala que "En lugar de ser otra historia de superhéroes, ésta es una historia que utiliza el género para considerar cómo el poder -su presencia, su ausencia, su negación- afecta específicamente a las vidas de los negros en una sociedad todavía plagada de prejuicios y desigualdades".

También le ha gustado a Daniel Feinberg, de Hollywood Reporter, que afirma que "Supacell tiene la especificidad necesaria para ser un gran drama de superhéroes" y a Irish Independent, que dice que es "excelente".





Ficha Dónde verla : Netflix

: Netflix Episodios : 6

: 6 Fecha de estreno : 27 de junio de 2024

: 27 de junio de 2024 Creada por : Rapman

: Rapman Dirigida por : Rapman, Sebastian Thiel

: Rapman, Sebastian Thiel Reparto: Tosin Cole, Eddie Marsan, Adelayo Adedayo, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Rayxia Ojo y Giacomo Mancini.