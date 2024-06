Por qué el cambio de género de Michaela en 'Los Bridgerton' está justificado: ¿tiene sentido la polémica?

Desde que estrenó su primera temporada en Netflix en el año 2020, Los Bridgerton no ha parado de generar polémica. Y aunque en todo momento se aclare que está basada en una saga de novelas de ficción histórica que se sitúan -con cierta libertad creativa- en la época de la Regencia en Inglaterra, la serie ha suscitado cierta controversia. En especial por incluir entre sus protagonistas a personajes racializados.

Aunque esté basada en las novelas de Julia Quinn, la serie producida por Shonda Rhimes se toma ciertas licencias, aprovechando la historia y el material base para introducir una utopía como la de que las personas negras y los blancos convivían en sociedad en plena igualdad de derechos y privilegios, sin importar el color de la piel.

Y aunque la serie no pretenda en ningún momento abanderarse de ningún tipo de discurso reivindicativo, y su verdadero propósito sea el de entretener al público con su desfile de personajes lujosamente vestidos y los amoríos de la alta sociedad, lo cierto es que también cumple con el objetivo que el showrunner Chris Van Dusen se marcó en su momento: "queríamos que reflejara el mundo en el que vivimos hoy".

No obstante, siguen existiendo espectadores a los que les chirría esta apuesta por la diversidad. Y que incluso intentan disimular argumentos que rozan la xenofobia e incluso la homofobia, amparándose en la rigurosidad literaria -ya que los libros nunca llegaron a presumir de ser fieles al transcurso de la historia real-.

El caso más reciente ha llegado con el estreno de los últimos episodios de la tercera temporada de Los Bridgerton, que introduce un cambio importante y que afectará al desarrollo de la futura trama de Francesca en la serie de Netflix.

La llegada de Michaela

Michaela Stirling en 'Los Bridgerton'

Cuando aparece por primera vez en pantalla en un baile, Michaela Stirling se presenta como la prima de John Stirling (Victor Alli). También se revela que acompañará a Francesca y a John a Escocia, en un viaje en el que también estará Eloise (Claudia Jessie). Y su primera intervención consigue dejar a todos sin palabras. Especialmente a Francesca.

Después de esta carta de presentación, se pueden comentar varias cosas sobre el personaje de Michaela. La primera de ellas es su personalidad, especialmente después de que haga referencia a ciertos "detalles sórdidos" sobre su vida privada que su primo parece conocer. Aunque parezca encantadora, es posible que esté ocultando algún lado oscuro, o algún secreto que se escape de los límites de lo socialmente aceptado.

Según se ha podido saber por los comentarios de las lectoras de Julia Quinn, y del libro dedicado a Francesca, el personaje de Michaela será muy importante en el futuro de la serie. Y parece que será el equivalente de Michael Stirling que aparece en la novela.

Al igual que Michaela, Michael es primo de John Stirling. Se presenta por primera vez en una cena que celebran Francesca y John, que pronto van a casarse. Pero también es, en realidad, el hombre con el que Francesca está destinada a casarse.

Y esto ha generado bastante polémica entre algunos espectadores, que no entienden por qué han cambiado el sexo de Michael en la serie, al que consideran como uno de los mejores personajes. Sin embargo, la propia autora ha justificado esta modificación.

La visión de Julia Quinn

A través de sus redes sociales, Julia Quinn publicó un mensaje dirigiéndose a los fans, haciendo referencia a la "sorpresa" y la "decepción" que algunos han expresado tras la presentación de Michaela en la serie.

"Confío en la visión de Shondaland para Los Bridgerton, pero quería estar segura de que podíamos permanecer fieles al espíritu del libro y de los personajes", escribió la autora. "Jess [Brownell, la showrunner de esta temporada] y yo hablamos durante mucho tiempo sobre ello. Y más de una vez. Y dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la pantalla".

"Cuando escribí el libro, tuve que luchar para que se incluyeran los primeros cuatro capítulos, que son los que sientan las bases de ese amor. A mi editor le preocupaba que escribir sobre el amor de Fran por John le quitara el papel de Michael del héroe de la novela. Pero sentí que si no demostraba que ella amaba a John, y lo profundamente que Michael, su primo, también lo quería, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no hubieran tenido sentido. No quería simplemente decirle al lector que le querían. Quería que el lector lo sintiera también”.

La autora concluyó diciendo que confía "en que cuando Francesca tenga su temporada en la serie, será la historia más emotiva y desgarradora, al igual que su libro siempre ha sido la verdadera historia lacrimógena del libro de la saga. Y creo que ahora puede tener incluso más impacto".