La serie animada 'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft ya tiene fecha de estreno en Netflix. La plataforma ha fijado el 10 de octubre como el día de estreno oficial de este anime protagonizada por Hayley Atwell (Agente Carter, Capitán América, Vengadores) y ha dejado ver un teaser con las primeras imágenes en movimiento de esta nueva versión del icónico personaje.

La serie La leyenda de Lara Croft es una secuela que se sitúa tras los acontecimientos de la trilogía de videojuegos Survivor, basada en la franquicia de Tomb Raider y contada en Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) y Shadow of the Tomb Raider (2018). Es la continuación de la vida de su heroína trotamundos, que adopta el papel de la mítica saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

De qué va

Más de 25 años después de su primera aparición, Lara Croft (Atwell) sigue explorando antiguos misterios y descubriendo verdades perdidas en destinos impresionantes y peligrosos.

Tras los acontecimientos de la serie Survivor, Lara Croft ha abandonado a sus amigos para embarcarse en aventuras en solitario cada vez más peligrosas. Pero debe volver a casa cuando un peligroso y poderoso artefacto chino es robado de la Mansión Croft por un ladrón con una extraña conexión personal.

Su audaz persecución la llevará a una aventura alrededor del mundo y a las profundidades de tumbas olvidadas, donde se verá obligada a enfrentarse a su verdadero yo y a decidir en qué clase de héroe quiere convertirse.

Delante y detrás de cámaras

El reparto también incluye a Allen Maldonado (Black-ish) como Zip y a Earl Baylon, que retoma su papel de Jonah Maiava en el videojuego. El reparto completo de voces de la serie se anunciará próximamente.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft está producida y escrita por Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin). Entre los productores ejecutivos se encuentra el fundador y CEO de dj2 Entertainment, Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog). Powerhouse Animation es el estudio de animación, con Brad Graeber como productor ejecutivo.

Tomb Raider se ha convertido en una franquicia global que abarca películas, merchandising y cómics. El proyecto de Netflix-Legendary supone la primera aparición de Lara Croft en una serie de animación.