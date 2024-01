Michelle Yeoh es la matriarca de una familia de la mafia en 'Los hermanos Sun': así es la nueva serie de Netflix

La primera serie destacada de estreno de este 2024 en Netflix está protagonizada por Michelle Yeoh. La ganadora del Oscar por Todo a la vez en todas partes se convierte en la matriarca de una familia de gángsters en Los hermanos Sun, una divertida propuesta que combina la comedia de acción y el drama familiar. Y que según advierten sus responsables, también da hambre.

La serie de ocho episodios sigue a Charles Sun (Justin Chien), un legendario asesino conocido como Pata de Silla, que después del ataque de un sicario a su padre, jefe de una poderosa tríada taiwanesa, pone rumbo a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen (Michelle Yeoh), y a su ingenuo hermano menor, Bruce (Sam Song Li), que ignoraba a qué se dedicaba su familia.

Mientras las mafias más temibles de Taipéi y una nueva facción en auge se enfrentan por el poder, Charles, Bruce y su madre tendrán que curar las heridas provocadas por su separación cuando eran pequeños y descubrir qué significan la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos acabe con ellos.

Una curiosa fuente de inspiración

Byron Wu, cocreador de la serie junto a Brad Falchuk (9-1-1, American Horror Stories), encontró la inspiración mientras leía un libro sobre la vida y obra uno de sus cineastas favoritos, Juzo Itami, un director japonés famoso por películas como Tampopo (1985), The Funeral (1984), A Taxing Woman (1987).

Itami hizo una comedia irónica y oscura sobre la yakuza llamada Minbo: The Gentle Art of Japanese Extortion y tras el estreno de la película, "volvió a su apartamento y allí estaban esperándole unos tipos de la yakuza. Le dieron una paliza, le cortaron la cara y le dijeron: 'No te atrevas a burlarte de la yakuza nunca más'".

"No pude evitar reírme", confiesa Wu. "Es como: '¿Quiénes son estos gángsters tan inseguros de lo que hacen que le darían una paliza a un director de comedia?'". Esa pregunta y el examen de la masculinidad asiática se me quedaron grabados y rápidamente se convirtieron en la historia de los dos hermanos Sun".

'Los hermanos Sun'

La familia Sun es el centro

Según Falchuk, que ejerce de showrunner, la serie explora "lo que significa intentar mantener unida a una familia. Hacemos una versión extrema de ello porque son una familia criminal y hay gente disparándoles e intentando matarlos. Pero los conflictos que tienen, los problemas internos y los problemas emocionales son muy universales".

Este centro también lo destaca Kevin Tancharoen, que dirige cinco de los ocho episodios de la serie. "Al fin y al cabo, seas quien seas, tienes una familia y no eres inmune a sus dinámicas, por muy disfuncional que sea", explica el director. "Pero lo que también viene con esas experiencias exacerbadas es un amor profundo, un tipo de amor que es irrompible".

Otro de los temas de la temporada es el deber hacia uno mismo frente al deber hacia la familia. Charles representa ese deber hacia la familia, al haber nacido en Taiwán y haber sido criado por su padre en esta vida de bandas. Mientras que Bruce, nacido en Estados Unidos, es mucho más sobre su deber a sí mismo. A lo largo de la temporada, los dos descubrirán que no se trata de una cosa o de la otra, sino de encontrar un equilibrio.

Cómo convencieron a Michelle Yeoh

Michelle Yeoh en 'Los hermanos Sun'

Cuando empezaron a escribir el guion de la serie no aparecía Mamá Sun como personaje. "Lo hice siguiendo el consejo de mi entonces amiga, ahora prometida, cuando le pedí que echara un vistazo a mi guion", explica Wu.

"Una vez que formamos la sala de guionistas, escribimos este personaje pensando en muchas de nuestras propias madres. A través de Mamá Sun y de los otros personajes femeninos queríamos mostrar a las mujeres de nuestras vidas como mujeres fuertes y poderosas. Naturalmente, la única persona que podía interpretar este papel era Michelle Yeoh. Ella es Mama Sun. No hay nadie más que pudiera hacerlo tan bien".

El papel estaba escrito pensando en Michelle Yeoh, aunque nunca pensaron que fuera a aceptar, confiesa Falchuk. "Creo que no hay suficientes terabytes en los chips que están grabando esta conversación para hablar de lo mucho que queremos a Michelle y de lo extraordinaria que es. Es un icono", dice con admiración.

Una admiración que creció cuando empezaron a trabajar con ella. "Cuando nos reunimos por primera vez con ella había leído un par de guiones y vino preparada con numerosas preguntas. Creo que estuvimos hablando con ella más de tres horas en el Beverly Wilshire", explica Falchuk.

"Eso no cambió cuando empezamos a rodar. Con cada guion había otra ronda de preguntas y reflexiones, todas brillantes. Cosas como: "¿Es esta la palabra exacta en mandarín o cantonés? No sé si es la palabra exacta, cambiémosla". O, "Ella nunca le tocaría así. Mala suerte", señala el showrunner.

"Era un regalo tener a alguien cerca que hiciera eso", apunta Wu. "Michelle siempre nos empujaba a ser mejores. Fue estupendo tenerla allí para que sirviera de ejemplo a este elenco tan joven, y verla nutrirlos y guiarlos, y sinceramente hacer que dieran un paso adelante. Siempre se lo agradeceré".

'La familia Sun'

La importancia de la comida

Según advierten los responsables de la serie, en pantalla aparece mucha comida apetitosa que "te dejará con hambre o con ganas de meterte en la cocina con la familia Sun".

Tal como explica Wu, no se puede contar una historia asiática sin comida de por medio porque y, sobre todo con la familia, "no hay forma de separar las dos cosas. Comer es realmente una parte integral de la unidad familiar y tenía que estar ahí, porque de lo contrario no sería veraz".

Toda la comida que aparece en la serie fue manipulada y elaborada desde cero por Melissa McSorely, una estilista gastronómica profesional, que supervisó todo, desde los pasteles que hornea Charles, hasta las comidas tradicionales en la mesa de la cocina y los banquetes épicos de varios platos.

'Los hermanos Sun' está disponible en Netflix.

