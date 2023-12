Las 25 series más esperadas de 2024

Una vez hecho el repaso de las listas de lo mejor que nos ha dejado esta temporada, con la entrada del nuevo año es el momento de mirar lo que viene en 2024. Y todo apunta a que volveremos a tener un buen año de series.

En SERIES & MÁS hemos elegido los 25 estrenos a los que hay que seguirles la pista los próximos meses. Propuestas de diversos géneros que incluyen adaptaciones literarias, de videojuegos; historias basadas en hechos reales y producciones totalmente originales, que tienen entre sus grandes reclamos delante y detrás de cámaras nombres como Nicole Kidman, Emma Stone, Demi Moore, Cate Blanchett, Kate Winslet, Elisabeth Moss, Alfonso Cuarón, Park Chan wook o David Benioff y D.B. Weiss.

En el listado se incluyen las fechas de estreno que ya están confirmadas en España en el momento de la publicación de este artículo, así como las plataformas de streaming en las que podrán verse cada una de estas series.

'The Curse'

Fecha de estreno : 5 de enero

: 5 de enero Plataforma: SkyShowtime

Cocreada por Benny Safdie (Uncut Gems) y Nathan Fielder (Los ensayos), la serie sigue las vidas de Whitney (Emma Stone) y Asher Siegel (Fielder), una pareja de recién casados que luchan por llevar su visión de viviendas respetuosas con el medioambiente a la pequeña comunidad de Española en Nuevo México (EE. UU.).

Todo se complica cuando un excéntrico productor de reality shows, Dougie, ve una buena oportunidad en su historia para hacer un programa de reformas. A medida que se desarrolla la serie, la pareja se encuentra atrapada en una misteriosa red de ambigüedades éticas y morales, mientras intentan mantener su relación a flote.

'True Detective: Noche polar'

Fecha de estreno : 15 de enero

: 15 de enero Plataforma: HBO Max, Movistar Plus+

Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

'Griselda'

Fecha de estreno : 25 de enero

: 25 de enero Plataforma: Netflix

Inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. La serie se desarrolla en el Miami de los años 70-80 y muestra cómo la letal mezcla de insospechado salvajismo y encanto de Blanco la ayudó a navegar con pericia entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser conocida como 'la Madrina'.

Protagonizada y producida por Sofía Vergara, en su primer papel dramático, está creada por Eric Newman (Narcos y Narcos: México), quien desarrolla el proyecto junto al director de Narcos, Andrés Baiz, director de los seis episodios y cuenta con Karol G como estrella invitada.

'Expatriadas'

Fecha de estreno : 26 de enero

: 26 de enero Plataforma: Prime Video

Ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014, Expatriadas se centra en tres mujeres estadounidenses, Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo), cuyas vidas se cruzan tras una repentina tragedia familiar.

La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre victimismo y culpabilidad. Brian Tee, que interpreta a Clarke, el marido de Margaret, y Jack Huston, que interpreta a David, el marido de Hilary, completan el reparto.

'Los amos del aire'

Fecha de estreno : 26 de enero

: 26 de enero Plataforma: Apple TV+

Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman se reúnen tras los éxitos Hermanos de sangre y The Pacific para producir esta historia real de un grupo de bombarderos estadounidenses, el 100º Grupo de Bombardeo (el "Bloody Hundredth"), mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura.

Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller, y con guion de John Orloff, Los amos del aire retrata el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes por ayudar a acabar con el horror del Tercer Reich de Hitler. Unos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de los destinos individuales, todos pagaron un precio.

'Feud: Capote vs. Swans'

Fecha de estreno : 31 de enero

: 31 de enero Canal o plataforma original: FX

Narra el escándalo literario que desencadenó un enfrentamiento entre el escritor y el selecto grupo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina que lo dejaron entrar en su círculo íntimo, y a las que traicionó al publicar un relato titulado La Costa Vasca, 1965 en Esquire, en el que sacó a la luz sus secretos.

Tom Hollander es el encargado de interpretar a Truman Capote, el autor de A sangre fría y Desayuno con diamantes; que estará acompañado por un elenco estelar encabezado por sus "Cisnes", Babe Paley (Naomi Watts), C.Z. Guest (Chloë Sevigny), Slim Keith (Diane Lane), Lee Radziwill (Calista Flockhart) y Ann Woodward (Demi Moore). Molly Ringwald interpreta a Joanne Carson, la socialité de Los Ángeles en la que Capote confía después de que su círculo neoyorquino le desherede.

'Mr. and Mrs. Smith'

Fecha de estreno : 2 de febrero

: 2 de febrero Plataforma: Prime Video

En esta nueva versión, Donald Glover (Enjambre, Atlanta) y Maya Erskine (PEN15) son John y Jane Smith, dos espías que tendrán que cumplir peligrosas misiones, pero a diferencia de la película de 2005, aquí no son un matrimonio que se oculta el uno al otro que son agentes secretos que trabajan para organizaciones enfrentadas, sino dos desconocidos que consiguen trabajo en una misteriosa agencia y deben asumir sus nuevas identidades en un matrimonio concertado.

'The New Look'

'The New Look'

Fecha de estreno : 14 de febrero

: 14 de febrero Plataforma: Apple TV+

Drama histórico de Todd A. Kessler, con Ben Mendelsohn como Christian Dior y Juliette Binoche como Coco Chanel. John Malkovick, Glenn Close, Maisie Williams y Emily Mortimer completan el reparto.

Esta serie revela la sorprendente historia de cómo el icono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos, como Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, superaron los horrores de la Segunda Guerra Mundial para inaugurar la época moderna en el mundo de la moda.

'Avatar: La leyenda de Aang'

Fecha de estreno : 22 de febrero

: 22 de febrero Canal o plataforma original: Netflix

Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían en armonía, y el Avatar, maestro de los cuatro elementos, mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego masacró a los Nómadas Aire. Aquel fue el primer paso de los maestros del fuego en pos de la conquista del mundo; un mundo que ha perdido la esperanza, pendiente de la encarnación de un nuevo Avatar que todavía no se ha manifestado.

Pero la esperanza emerge como una luz en las tinieblas cuando Aang (Gordon Cormier), un joven Nómada Aire —el último de su estirpe— despierta para ocupar el lugar que le corresponde como Avatar. Junto a sus nuevos amigos Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio) —hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur—, Aang emprende una odisea fantástica y trepidante para salvar el mundo y contrarrestar el implacable asalto del Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim).

'Reina roja'

Fecha de estreno : 29 de febrero

: 29 de febrero Plataforma: Prime Video

En los siete episodios que componen la serie seguiremos los pasos de Antonia Scott (Vicky Luengo) que, con un cociente intelectual de 242, es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la "Reina Roja" de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo.

Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia.

'The Regime'

Fecha de estreno : 4 de marzo

: 4 de marzo Plataforma: HBO Max

Escrita por Will Tracy, guionista de The Menu y Succession, y dirigida por Stephen Frears (Un escándalo muy inglés) y Jessica Hobbs (The Crown), cuenta la historia de lo que acontece a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse.

Kate Winslet interpreta a la canciller de la ficticia autocracia centroeuropea cuando su posición se ve amenazada por agitaciones internas. Matthias Schoenaerts (Ámsterdam), a quien la canciller insiste en llamar "nadie", es la única persona en la que puede confiar la líder europea mientras pierde el control del poder.

'Palm Royale'

Fecha de estreno : 20 de marzo

: 20 de marzo Plataforma: Apple TV+

Protagonizada por Kristen Wiig, que junto a Laura Dern y Allison Janney encabeza un reparto estelar formado por Ricky Martin, Josh Lucas (Yellowstone), Leslie Bibb (Love Life), Dominic Burgess (Dr. Death), Amber Chardae Robinson (Loot) y Kaia Gerber (El club de las luchadoras).

Ambientada durante el turbulento 1969, Palm Royale es un homenaje a todos los que alguna vez intentaron hacerse un hueco en un lugar que, aparentemente, no era el suyo, y sigue a Maxine Simmons (Wiig) en su intento por entrar en la alta sociedad de Palm Beach.

'El problema de los 3 cuerpos'

Fecha de estreno : 21 de marzo

: 21 de marzo Plataforma: Netflix

La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute a través del tiempo y el espacio en un grupo de brillantes científicos de hoy. A medida que las leyes de la naturaleza se van desvelando ante sus ojos, cinco antiguos colegas se reencuentran para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.

La producción basada en la exitosa saga literaria del escritor chino Liu Cixin marca la vuelta de David Benioff y D.B. Weiss, que regresan con su primer proyecto tras el final de Juego de tronos.

'Apples Never Fall'

Fecha de estreno : Marzo

: Marzo Canal o plataforma original: Peacock

Basada en una novela de Liane Moriarty (Big Little Lies), Joy (Annette Bening) y Stan (Sam Neill) y sus cuatro hijos adultos -Amy (Alison Brie), Troy (Jake Lacy), Logan (Conor Merrigan-Turner) y Brooke (Essie Randles)- esperan pasar tiempo juntos después de que los padres vendieran su academia de tenis. Pero cuando una joven herida aparece en su puerta, los secretos de la familia comienzan a salir a la superficie.

'Fallout

Fecha de estreno : 12 de abril

: 12 de abril Plataforma: Prime Video

Basada en una de las mejores series de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no tienen en un mundo en el que casi no queda nada que tener.

200 años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento. De los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld, protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y otros.

'Los Bridgerton'

Fecha de estreno : 16 de mayo

: 16 de mayo Plataforma: Netflix

Aunque según las novelas de Julia Quinn, el tercer romance de la historia seguía al segundo hermano de la familia, Benedict (Luke Thompson), la tercera temporada de la serie tomará un camino distinto y en su lugar, estará protagonizada por Penelope Featherington, Colin Bridgerton y la historia de amor que surge entre ambos.

Se sitúa justo cuando Penelope (Nicola Coughlan) toma la decisión de renunciar a su posible romance con Colin (Luke Newton) porque cree que la mejor opción es casarse con alguien que le brinde la suficiente independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas. La Parte 1 se estrenará el 16 de mayo de 2024 y la Parte 2 se verá a partir del 13 de junio de 2024.

'La casa del dragón'

Fecha de estreno : Verano

: Verano Plataforma: HBO Max

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke) están en guerra. En esta serie precuela ambientada unos 200 años antes de Juego de tronos y basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, la Casa Targaryen se ha escindido entre los Verdes y los Negros.

El rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) ha muerto y su hija Rhaenyra debía sucederle. Pero en su lecho de muerte, murmuró parte de una profecía que Alicent, su esposa, confundió con que su hijo Aegon (Tom Glynn-Carney) debía ser su heredero. La Danza de los dragones está servida.

'Agatha: Darkhold Diaries'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: Disney+

Basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha Harkness, que fue introducido en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM) en la serie Bruja Escarlata y Visión, este spin-off compartirá continuidad con las películas de la franquicia y cuenta con Jacques Schaeffer como guionista principal.

Junto a Kathryn Hahn, que retoma el papel de la bruja Agatha, estarán Emma Caulfield, Patti Lupone, Joe Locke y Aubrey Plaza, a quien vimos en la temporada 2 de The White Lotus.

'Disclaimer

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: Apple TV+

En este encuentro de dos talentos superlativos como el mexicano Alfonso Cuarón y Cate Blanchett la actriz australiana interpreta a Catherine Ravenscroft, una respetada periodista de documentales de televisión cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones más influyentes.

Cuando una novela intrigante escrita por un viudo aparece en su mesita de noche, se horroriza al darse cuenta de que es un personaje clave en una historia que esperaba que estuviera enterrada en el pasado durante mucho tiempo. Cuarón adapta la novela homónima de Renee Knight. Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Jung Ho-yeon y Lesley Manville completan el espectacular reparto de la producción.

'The Bear' - Temporada 3

'The Bear'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: Disney+

En la segunda temporada, Carmy (Jeremy Allen White) y Sydney (Ayo Edebiri), junto con un equipo de familiares y amigos, compitieron contrarreloj para crear y abrir su nuevo restaurante, The Bear, un final agridulce más que feliz, que dejó a los personajes en un momento de cambio y decisiones.

El rodaje de la tercera temporada comenzará este invierno mientras la serie se prepara para recibir premios en las galas de los Globos de Oro, que premiarán su segunda entrega, y los Emmy, que llegan con retraso por las huelgas de actores y guionistas y reconocerá su primera temporada.

'The Last Anniversary'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Canal o plataforma original: Binge (Australia)

La historia sigue a Sophie Honeywell, que hereda una casa en la misteriosa isla de Scribbly Gum, donde una pareja desapareció misteriosamente muchas décadas antes. Aunque busca el amor, la historia se convierte en una comedia dramática con un misterio familiar de fondo.

Otra adaptación de una obra de Liane Moriarty, esta vez a cargo de Samantha Strauss, con John Polson como director y Nicole Kidman como protagonista.

'The Sympathizer'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: HBO Max

El alabado cineasta Park Chan-wook regresa a la televisión con esta miniserie basada en la novela homónima de 2015 de Viet Thanh Nguyen, que ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2016, una comedia negra de A24, cuenta la historia del Capitán (Hoa Xuande), un infiltrado norvietnamita en el ejército de Vietnam del Sur durante la guerra de Vietnam.

Cuando termina la guerra, el Capitán debe huir a EE. UU. Allí sigue espiando a los refugiados survietnamitas e informando al Viet Cong. Pero ¿durante cuánto tiempo podrá mantener la farsa? Robert Downey Jr. produce e interpreta varios personajes.

'The Veil'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Canal o plataforma original: FX

Protagonizada por Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Josh Charles (The Good Wife), Dali Benssalah (No Time to Die) y Yumna Marwan (Little Birds), la serie creada por Steven Knight (Peaky Blinders) sigue a dos mujeres que viajan de Estambul a París y Londres.

¿El giro? Una de ellas tiene un secreto que la otra debe desvelar, lo que convierte su viaje en un peligroso juego de verdades y mentiras.

'Yellowstone'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: SkyShowtime

Tras dejar a los espectadores con la quinta temporada a medias en enero de 2023 y con varios meses de incertidumbre por la huelga y por el conflicto detrás de cámaras entre Kevin Costner y el creador de la serie, Taylor Sheridan, se ha confirmado que el actor no volverá para interpretar al patriarca de los Dutton en los episodios finales.

Sin embargo, Sheridan afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter que nunca formó parte de su plan que John Dutton estuviera hasta el final de Yellowstone y que, por eso, la noticia de su marcha, no cambia nada con relación a la idea original que tenía para cerrar la historia. Lo haya cambiado o no, los fans podrán ver por fin el desenlace en noviembre.

'You'

Fecha de estreno : Por confirmar

: Por confirmar Plataforma: Netflix

Al final de la cuarta temporada, Joe regresó a Nueva York con su adinerada compañera Kate (Charlotte Ritchie) y una nueva y peligrosa vida, una vida que por fin ha admitido que es fundamentalmente inmoral.

"Hay muchos cabos sueltos en el pasado de Joe", dice Badgley en el vídeo de arriba, mientras se nos muestran clips de varias personas que han sido víctimas de sus atrocidades y han conseguido sobrevivir. Una de esas caras familiares de su pasado volverá en la temporada final para darle tormento.

