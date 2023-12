'Stranger Things' ya tiene fecha para el inicio del rodaje de la temporada 5

El regreso a Hawkins está más cerca que nunca y Stranger Things tiene previsto iniciar la fase de rodaje de su quinta y última temporada a principios del próximo mes de enero. Después de más de siete meses de parón por la huelga de Hollywood, la serie de Netflix retomará la producción a principios del 2024, aunque la fecha concreta aún está sujeta a cambios.

Los creadores y productores ejecutivos de la ficción Matt Duffer y Ross Duffer estuvieron entre los creadores más destacados que anunciaron que se sumaban a la huelga de la industria. De hecho, fueron de los primeros en apoyar la causa, declarando en redes sociales que "la escritura del guion no se detiene cuando comienza el rodaje".

Algo de lo que volvieron a hablar el pasado mes de julio en una entrevista para Variety. "Dado que son nuestros guiones, los estamos cambiando todo el tiempo sobre la marcha", explicaba Matt Duffer. “O lo resuelves con los actores, o cambias el bloqueo, o lo modificas en función de las localizaciones. Estamos hablando de varios cientos de páginas, por lo que siempre está evolucionando".

En ese momento, no quisieron revelar cómo de avanzado estaba el proceso de escritura antes de que comenzara la huelga de guionistas, pero sí que contaron que habían comenzado a buscar las locaciones para la temporada 5 antes del parón. "Y cuando haces eso, todo cambia constantemente", decía Ross Duffer al respecto. "Es un monstruo en constante evolución, por lo que me resulta difícil recordar exactamente dónde estábamos. Lo que pasa es que no estábamos preparados para empezar a rodar con un guion cerrado”.

De hecho, teniendo en cuenta la fecha de inicio de la producción y que es una serie que requiere de un largo proceso de posproducción, es muy probable que la temporada no se estrene antes del 2025.

Sin embargo, aunque habrá que esperar para ver los nuevos episodios, Shawn Levy, director y productor ejecutivo de la serie, ha prometido que "la quinta temporada de Stranger Things será tan grande como cualquiera de las películas más grandes que vemos en el cine".

"Es una gran, gran narración cinematográfica que resulta que se llama serie de televisión", explicaba en declaraciones a Total Film, contando los ambiciosos planes que hay para el cierre de la historia.

También en cuanto a la duración. Si en la temporada 4 Stranger Things llevó al límite el metraje de los episodios con dos de ellos que rozaban los 90 minutos, y un final de casi dos horas y media, en la quinta no será diferente: "La quinta entrega sólo ampliará la escala y la profundidad de la ya enorme cuarta temporada".

El final de la serie

Hasta ahora, sabemos algunos detalles sobre el desenlace que los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de la serie, revelaron en un evento en Los Ángeles en noviembre de 2022. "Tenemos un poco más que contar, tan importante como sobrenatural y también a muchos personajes ahora, de los cuales, la mayoría siguen vivos. Y es importante cerrar esos arcos", dijo Ross Duffer.

Por su parte, Matt Duffer reveló que presentaron la idea de la temporada completa a Netflix en una reunión que duró dos horas. "Hicimos llorar a nuestros productores y esto lo sentí como una buena señal". Y añadió bromeando: "Las únicas veces que los he visto llorar fue cuando hubo reuniones sobre presupuestos".

También habló sobre el desenlace David Harbour (Hopper) en el podcast Happy Sad Confused- "Sé cómo acaba la serie y es muy, muy conmovedor", dijo. "Ese es el término que voy a utilizar... También es una empresa monumental. Los decorados y las cosas de los guiones que hemos visto son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado", añadió.

