David Fincher apuesta por el futuro del streaming y acusa a los cines de ser "lugares malolientes y grasientos"

El asesino es una de las películas más vistas que destacan entre las recién llegadas a Netflix y marca un regreso por todo lo alto para David Fincher, que estrenó el largometraje en algunos cines seleccionados antes de hacer lo propio en la plataforma. De hecho, sobre la voluble era del streaming y qué papel tiene el cine en ella ha opinado recientemente el cineasta, generando controversia con sus declaraciones.

Según dijo el director en una entrevista con Le Monde, Netflix, la plataforma que produjo sus dos últimos largometrajes, es el mejor lugar que hay en Hollywood ahora mismo para hacer películas. Y que además, la cultura cinematográfica debe aceptar que el streaming ofrece una "representación óptima" de las películas en comparación con la experiencia del cine.

Cuando se le preguntó sobre su relación con la plataforma, que se remonta al año 2013 con la serie House Of Cards, Fincher comparó la disposición de la plataforma a la hora de financiar sus proyectos con otros trabajos anteriores.

"Seamos honestos. He trabajado para la mayoría de los principales estudios cinematográficos. Cuando les dices: ‘Tengo que hacer estos efectos especiales en 4K’, su primera respuesta es: ‘Oh, vaya, ¿por qué es tan caro hacerlo?’ Se resisten a asumir el menor gasto", expresó el director, que admitió que no ocurre igual con Netflix.

"Netflix nunca ha puesto objeciones a este tipo de decisiones. Adoptaron un estándar de la industria que tenía sentido para los cineastas. Netflix tiene, con diferencia, el mejor 'control de calidad' de todo Hollywood", añadió.

'El asesino'. Netflix

Por si fuera poco, Fincher también cree que el formato de Netflix será el futuro del cine, les guste o no a los cinéfilos más tradicionales. "No salvaremos el cine como cultura restringiendo los sistemas de distribución en los hogares. Para que esto suceda, el cine tendría que convertirse en un lugar de vanguardia, y no en ese lugar húmedo, maloliente y grasiento que sigue siendo, con muy pocas excepciones, escatimando en todos los gastos necesarios", opinó.

"Me encantaban ciertos teatros, como el Grauman's Chinese Theatre o el Cinerama Dome de Los Ángeles, pero las condiciones técnicas allí eran deplorables. Debemos superar toda esta nostalgia para finalmente hacernos la pregunta correcta: ¿quién ofrece una representación óptima hoy?".

Su última película

Lo nuevo del cineasta desde Mank, también producida para Netflix, cuenta la historia de un hombre solitario y frío, una persona metódica y sin escrúpulos ni remordimientos. Un asesino que espera en las sombras y que aguarda al momento oportuno para atacar a su próximo objetivo. Sin embargo, cuanto más espera, más piensa que está perdiendo la cabeza.

La sinopsis oficial describe este largometraje como "una historia negra brutal, sangrienta y con estilo que sigue a un asesino profesional, que se ha perdido en el mundo y que no consigue orientar la brújula moral. En definitiva, el caso de un hombre solitario, armado hasta los dientes y que poco a poco acaba perdiendo los estribos".

El thriller psicológico está escrito por Fincher junto al guionista Andrew Kevin Walker, con el que trabajó previamente en Seven y El club de la lucha. Es una adaptación de la novela gráfica homónima escrita por Alexis Nolent (Matz) e ilustrada por Luc Jacamon, que narra la historia de un asesino que después de un fatídico error, se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal.

Fassbender (Shame, 12 años de esclavitud) está acompañado en el reparto por Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Arliss Howard (Mank), Sophie Charlotte y Tilda Swinton (Pinocho, Asteroid City).

