'La maravillosa historia de Henry Sugar': Roald Dahl por Wes Anderson y Benedict Cumberbatch en Netflix

Netflix acaba de presentar el tráiler oficial y anunciar la fecha de estreno de La maravillosa historia de Henry Sugar, un cortometraje de Wes Anderson que adapta el cuento para adultos de Roald Dahl y que llegará a la plataforma el 27 de septiembre.

Basado en una colección de cuentos titulada La maravillosa historia de Henry Sugar y seis más, del aclamado escritor de ficción infantil, la producción de Anderson se proyectó en el Festival de Cine de Venecia este año y se podrá ver en la plataforma antes de que acabe el mes de septiembre.

El cortometraje tiene una duración de 37 minutos y está protagonizado por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Sir Ben Kingsley y Richard Ayoade. Además, está producido por Wes Anderson, Steven Rales y Jeremy Dawson.

Junto a La maravillosa historia de Henry Sugar, también llegarán a la plataforma en días consecutivos otros tres cortometrajes escritos y dirigidos por Wes Anderson y que también se basan en los cuentos de Roal Dahl: El cisne, El desratizador y Veneno que se estrenan los días 28, 29 y 30 de septiembre respectivamente.

Segunda adaptación de Roald Dahl

Basada en la historia de la vida real del místico Kuda Bux, La maravillosa historia de Henry Sugar sigue a un hombre rico que oye hablar de un gurú que puede ver sin abrir los ojos y decide aprender su técnica para hacer trampas en el juego. La adaptación marca la segunda vez que Anderson adapta el trabajo de Dahl a la pantalla, después de su película Fantástico Sr. Fox (2009).

"Conocía a Roald Dahl desde antes de que hiciéramos Fantástico Sr. Fox", dijo Anderson en una entrevista con IndieWire. "Conocí a Lindsay Dahl, su viuda, cuando estábamos rodando Los Tenenbaums. Una familia de genios, hace como 20 años. Y llevo años queriendo hacer Henry Sugar. Me reservaron esta historia porque era un amigo para ellos".

"Lindsay le pasó el testigo a Luke, el nieto de Dahl. Así que tenía esto esperándome. Pero realmente no llegué a entender el enfoque. Sabía que lo que me gustaba de la historia era cómo estaba escrita, las palabras de Dahl. No pude encontrar la respuesta y de repente la encontré", añadió Anderson.

Fotograma de 'La maravillosa historia de Henry Sugar'. Netflix

Después, el cineasta recordó que cuando estuvo listo para rodar la película, la familia Dahl ya había vendido los derechos de toda Roald Dahl Story Company a Netflix, incluyendo La maravillosa historia de Henry Sugar.

Un acuerdo histórico

El pasado 2021, Netflix adquirió Roald Dahl Story, un movimiento que le dio acceso completo al amplio catálogo de obras del famoso autor británico. De esta forma, se estrechó aún más la relación que ambas compañías habían establecido en 2018, que ya daba acceso a la plataforma a 16 títulos para realizar adaptaciones de animación, y por el que pagó 1000 millones de dólares.

Este acuerdo ha empezado a dar sus frutos con esta colección cortometrajes y la nueva adaptación Matilda, de Roald Dahl: El musical, que forman parte de la creación de un universo de proyectos basados en propiedades de Dahl, a través de películas animadas y de acción real, publicaciones, juegos, experiencias inmersivas, teatro en vivo y otros productos para los suscriptores.

