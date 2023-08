El icónico elemento de 'One Piece' que le ha regalado el equipo de la serie de Netflix a Eiichiro Oda. Netflix

Eiichiro Oda, creador de la fantástica y exitosa One Piece, ha querido celebrar a lo grande el estreno mundial de la serie de acción real, que acaba de llegar a Netflix. Y lo ha hecho junto a los miembros del reparto, que le han regalado un icónico detalle a Oda por su grado de implicación en la adaptación.

Se trata de una especie de Den Den Mushi, que en el universo que Oda ha creado se corresponde con un caracol que sirve como medio de comunicación. Y así se puede ver en un vídeo publicado por la plataforma en Instagram, donde Oda -que no muestra su rostro públicamente-, se dirige cariñosamente a Iñaki Godoy y recibe el regalo, que también es de parte del resto del elenco y equipo de la serie.

"Como si se tratara de una producción de Hollywood, la acción y los efectos especiales son geniales, sin mencionar las interpretaciones del elenco. Pero sobre todo quiero destacar lo perfecto que es el elenco", dice Oda. "Es como si estuvieras viendo a los de Sombrero de Paja en la vida real, y me encantaría que disfrutárais de todo esto".

El papel de Eiichiro Oda

Desde el principio, hubo una razón por la que fans del anime quisieron depositar, incluso ciegamente, su confianza en la adaptación. A diferencia de otros ejemplos anteriores, el remake de One Piece cuenta con la supervisión de Eiichiro Oda, que no sólo es el autor del manga y el cerebro detrás del anime, sino que además es conocido por ser un artista meticuloso y especialmente cuidadoso con su trabajo.

Cuando le ofrecieron participar en el proyecto, Oda se mostró reticente y pensó en dejarlo pasar, viendo la trayectoria de la plataforma con otros animes. Sin embargo, se dio cuenta de que también podía ser una oportunidad para hacer de su creación algo incluso más grande y que llegara a una audiencia más global.

El hecho de que finalmente se decantara por implicarse en el remake podría llevar a pensar que será un acto de amor y justicia con su obra. Y eso también puede dar cierta esperanza a los más desconfiados.

Respetando la obra original

Detrás de Eiichiro Oda, las siguientes personas en las que tendrá confiar el público son los showrunners de la serie Steve Maeda y Matt Owens, que además de haber trabajado en series como Perdidos, Luke Cage o Agentes de S.H.I.E.L.D., también son grandes fans de One Piece.

Ambos han invertido mucho tiempo en esta historia, tratando de comprender a los personajes y su evolución, y no sólo la conocen al dedillo, sino que también mantienen una férrea conexión con el fandom, especialmente Matt Owens, que interactúa con ellos y ha aparecido en varios debates relacionados con el anime. En definitiva, no dejan de ser también fans de One Piece que, con la ayuda de Oda, han hecho que cobre vida este increíble universo de piratas.

Y por si esto no fuera suficiente, otro argumento a favor es la elección del elenco, que ha causado furor entre los fans y que cuyos miembros fueron escogidos teniendo en cuenta el criterio de Oda, que estuvo involucrado en el proceso de casting y que reconoce su trabajo dando vida a unos personajes muy especiales.

