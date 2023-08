Así es como justificará 'The Witcher' el cambio de Liam Hemsworth por Henry Cavill: la clave está en los libros

The Witcher ha regresado a Netflix con su tercera temporada, que marcará la despedida de Henry Cavill como Geralt de Rivia. El actor había interpretado al protagonista desde el comienzo de la serie, que se estrenó en 2019 en la plataforma, pero será sustituido por Liam Hemsworth, que tomará el relevo en la cuarta temporada.

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4", expresaba Henry Cavill en un comunicado.

"En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices".

Por su parte, Liam Hemsworth dijo que está "en la luna" desde que sabe que interpretará a Geralt de Rivia. "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura".

"Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que las botas me estén grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher", decía el actor en una declaración.

La clave está en los libros

Desde que se tomó la decisión, han surgido muchos rumores en torno a la despedida de Cavill y sus razones para abandonar la serie. Y también se ha comentado cómo será la entrada de Liam Hemsworth en la ficción e incluso formulado teorías sobre cómo haría la ficción para justificar este cambio.

Una de ellas tiene que ver con las Esferas, que se corresponden con una especie de multiverso en la serie de fantasía. Sin embargo, Tomek Baginski, productor ejecutivo de The Witcher, la descarta por completo y ha revelado que el cambio está relacionado con lo que ocurre en las novelas de Andrzej Sapkowski, el material en el que se basa.

Baginski descartó la teoría de los fans, aclarando que existen diferencias entre lo que establecen las novelas y la interpretación que suele haber del multiverso.

En una entrevista con Redanian Intelligence, Baginski dijo que "muchos lectores de los libros olvidan lo que hizo Andrzej Sapkowski en el quinto volumen de la saga" y que "para mí, esta es una de las cosas más importantes de toda la historia".

Después, añadió: "No me refiero a eventos específicos, sino al marco narrativo que se introduce en este libro. De repente, al comienzo del libro, nos enteramos de que todo lo que hemos leído hasta ahora podría no haber sido cierto. Y esto no se puede comparar, por ejemplo, con el concepto popularmente conocido del multiverso, donde de la nada surgen muchas realidades diferentes".

