Netflix revela las primeras imágenes de la cuarta temporada de 'Stranger Things'

Netflix ha desvelado hoy las primeras imágenes de la cuarta temporada de Stranger Things, su serie estrella creada por los hermanos Duffer, y uno de los regresos más esperados de este 2022 tras un largo parón.

Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down.

Esta nueva entrega cuenta con las incorporaciones al reparto de Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan).

La cuarta temporada se estrenará en dos volúmenes. El 1 podremos verlo el 27 de mayo y 2 el 1 de julio. Los propios creadores confirmaron a través de una carta a los fans que la serie pondrá el broche final en la quinta, completando el arco de la historia que ellos pretendían contar.