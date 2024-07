Está en Netflix: la miniserie de suspense ideal para una tarde que tiene solo 4 capítulos de 60 minutos

Se trata de una serie de televisión británica de drama y suspense llamada Inside Man (Desde dentro, en Hispanoamérica y España), creada por Steven Moffat y que se encuentra disponible en la plataforma de 'streaming' de Netflix por lo que los amantes españoles del misterio y la intriga pueden disfrutar de esta miniserie que consta de cuatro episodios de 60 minutos cada uno.

Se estrenó el 26 de septiembre de 2022 en BBC One, y en Netflix el 31 de octubre de 2022. Y si todavía no la has visto, tienes que hacerlo: destaca porque la trama sigue a dos personajes principales cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada.

Por un lado, Jefferson Grieff (interpretado por Stanley Tucci), un preso en el corredor de la muerte en una prisión de Estados Unidos que se dedica a resolver misterios y ofrecer asesoramiento a aquellos que lo buscan, y por otro lado, a Harry Watling (interpretado por David Tennant), un vicario británico que se encuentra en una situación desesperada y moralmente compleja cuando una serie de eventos desafortunados amenazan con destruir su vida.

Desde Dentro (serie)

En consecuencia, el elenco principal es el siguiente: Stanley Tucci como Jefferson Grieff, David Tennant como Harry Watling, Dolly Wells como Janice Fife (una profesora de matemáticas que se ve envuelta en la trama principal) y Lydia West como Beth Davenport (una periodista que investiga el caso).

En cuanto a los temas que trata, cabe destacar que la serie explora temas como la moralidad, las decisiones difíciles y las consecuencias de las acciones. A través de sus personajes, plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal y cómo las circunstancias pueden llevar a las personas a tomar decisiones drásticas.

La serie es conocida por su enfoque en el desarrollo de personajes complejos y la construcción de una narrativa que mantiene al espectador en vilo, cuestionando constantemente las decisiones y motivaciones de sus protagonistas.

Si quieres saber más sobre la trama: por un lado está, Jefferson Grieff, interpretado por Stanley Tucci, que es un brillante criminólogo que está en el corredor de la muerte en una prisión de Estados Unidos, condenado por el asesinato de su esposa. A pesar de su situación, Grieff utiliza su tiempo en prisión para resolver misterios y ofrecer asesoramiento sobre casos complejos.

'Desde Dentro', Netflix

Y por otro lado, Harry Watling, interpretado por David Tennant, que es un cura británico respetado y querido en su comunidad. Su vida aparentemente tranquila se desmorona cuando una serie de eventos desafortunados lo lleva a tomar decisiones desesperadas.

La conexión entre Grieff y Watling se produce a través de una cadena de acontecimientos que involucra a una profesora de matemáticas, Janice Fife (interpretada por Dolly Wells), quien descubre algo que podría destruir la vida de Watling. Janice se convierte en una pieza clave en el misterio que Grieff intenta resolver desde su celda.

'Desde Dentro', Netflix

Watling, enfrentado a una crisis moral y legal, se ve arrastrado a situaciones cada vez más comprometedoras. Mientras tanto, Grieff, desde su celda, utiliza su intelecto para desenmarañar la complicada red de secretos y mentiras que envuelven a los personajes.

A lo largo de los episodios, Desde Dentro mantiene un alto nivel de suspense, llevando a los espectadores a cuestionar constantemente quién es realmente bueno o malo y cómo las circunstancias pueden influir en las acciones de una persona. La resolución de la trama revela esta complejidad de los personajes y las consecuencias de sus decisiones.

En resumen, Desde Dentro combina elementos de drama, suspense y thriller psicológico, creando una narrativa envolvente que mantiene a los espectadores intrigados hasta el final.

Cabe destacar que esta serie fue producida por Hartswood Films para BBC One y Netflix. En algunos territorios, como España y Latinoamérica, está disponible en la plataforma de streaming de Netflix.

Además, recibió críticas generalmente positivas por sus actuaciones, especialmente las de Tucci y Tennant, y por su guion intrigante. Los críticos destacaron la capacidad de la serie para mantener la intriga.