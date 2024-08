La película del verano acaba de llegar a streaming: la comedia romántica más taquillera del año derrocha química

Tras el excepcional verano de Barbenheimer, 2023 aún se guardaba un fenómeno bajo la manga en diciembre. En una época en la que Hollywood ha dejado de apostar por la comedia romántica en la gran pantalla, en los últimos días del año se estrenó la que se convirtió en la última gran sorpresa taquillera del año, una película con la que nadie contaba y que logró recaudar diez veces su presupuesto.

Basada ligeramente en el clásico de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces, Cualquiera menos tú está protagonizada por Sidney Sweeney (Inmaculate, Euphoria) y Glen Powell (Twisters, Hit Man, Top Gun: Maverick), una pareja de actores que atraviesa su momento más alto de popularidad en la industria, y que aquí derrochan mucho carisma y, sobre todo, una química explosiva, ingrediente indispensable para que funcione la receta de la romcom, y del que carecen muchas de las películas del género que se estrenan en streaming.

Si se os escapó el fenómeno durante su paso por cines, su llegada a Movistar Plus+ es el momento perfecto para descubrir de primera mano las claves de su éxito. Y qué mejor momento para hacerlo que en verano, porque tanto el género, la trama de bodas y las localizaciones australianas no podrían estar más en sintonía con la época estival.

'Cualquiera menos tú'

De qué va

Mientras intenta conseguir la llave del baño en una cafetería, Bea (Sweeney), estudiante de derecho de la Universidad de Boston, conoce a Ben (Powell), empleado de Goldman Sachs. Los dos tienen una conexión instantánea, pasan el día juntos y finalmente se quedan dormidos en el sofá de Ben. Ella se va sin despertarlo por la mañana, pero lo reconsidera y regresa al apartamento, solo para escucharlo insultarla mientras habla con su amigo Pete.

En lugar de retrasar el primer encuentro, la película elige primera comenzar con una cita increíble, mostrando por qué sus protagonistas deberían estar juntos: parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia.

Tráiler | 'Cualquiera menos tú'

Un fenómeno de taquilla

Cualquiera menos tú (Anyone But You) se convirtió en un éxito comercial gracias a las redes sociales, principalmente en TikTok, donde se viralizaron la película y la canción principal: Unwritten, llevando a la canción de Natasha Bedingfield a los primeros puestos de plataformas como Spotify a Apple Music 20 años después de su lanzamiento.

Gracias a las redes y al efecto boca-oreja, la película generó 88.3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 131 millones en otros territorios, para un total de 240 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

En España no se quedó atrás, y tras debutar en enero en la quinta posición en taquilla con poco más de 300.000 €, tuvo un aumento de la recaudación de un 79% en su segunda semana. Para la tercera, obtuvo el liderazgo en la taquilla española con otro aumento de un 17% y sumando 808.167 euros para un total de 2.5 millones de euros.