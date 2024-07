Llega a los cines lo nuevo de Austin Butler y Tom Hardy, un drama de moteros que promete no dejar indiferente

El verano trae consigo muchos estrenos, tanto en plataformas de 'streaming' como Netflix o Prime Video, como en la gran pantalla, una opción a la que siempre recurren aquellos amantes de ir al cine, haga frío o calor.

En consecuencia, los amantes del cine y de las motos están de suerte: el próximo 12 de julio llega a los cines una producción que promete no dejar indiferentes a sus espectadores: Bikeriders. La ley del asfalto, con actores muy populares como Austin Butler o Tom Hardy como protagonistas.

Se trata de una producción americana de 116 minutos, dirigida y con guión de Jeff Nichols que, además, está ambientada en los años 60 y 70. Además, te sorprenderá por ser una película masculina con el hilo conductor de la voz de una mujer.

'Bikeriders. La ley del asfalto'

Bikeriders. La ley del asfalto es una película que se estrenará el 12 de julio de 2024. Dirigida por Jeff Nichols, el film está inspirado en el fotolibro de 1967 de Danny Lyon, y cuenta la historia de un club de motociclistas llamado los Vandals en el medio oeste de Estados Unidos durante la década de los 60.

A lo largo de una década, el club evoluciona de ser un lugar de encuentro para forasteros locales a una banda más siniestra y peligrosa, de tal forma que se produce un cambio drástico y el grupo de moteros parece haber dejado de ser lo que eran.

Bikeriders. La ley del asfalto

La película tiene un reparto notable lleno de actores y actrices de gran prestigio: en primer lugar, tenemos a Jodie Comer como Kathy, luego al gran Austin Butler como Benny, así como al impresionante Tom Hardy como Johnny, además de Michael Shannon y otros grandes actores como Norman Reedus, Boyd Holbrook y Mike Faist, entre otros.

La película llama la atención en tanto que parece un filme masculino y, sin embargo, en un principio la trama sigue a una mujer, que es Kathy, aquella que está casada con Benny (Austin Butler), un motociclista insensato y temerario. A lo largo de la película, se va narrando la evolución y los desafíos de este club de motores que está bajo la dirección de Johnny (Tom Hardy).

Tom Hardy

Si bien es cierto que la película todavía no se ha estrenado en cines, lo que se ha podido ver de ella ya ha llevado a críticas positivas, sobre todo, por las interpretaciones de los principales actores protagonistas, así como su banda sonora.

Esta banda sonora, está compuesta por unas 13 canciones como Muddy Waters, The Sonics, The Stooges, Gary U.S. Bonds, Dale Hawkins, The Shangri-Las, The Staple Singers o Mickey Murray, entre otros, según se conoce por medios como Dod Magazine.

Además, en lo que respecta a las críticas, cabe destacar que Peter Debruge de Variety la ha descrito de la siguiente forma: "Es 'El padrino' de las películas de moteros (...) Contribuye en gran medida a humanizar a figuras que durante mucho tiempo han sido mal representadas en el cine, al tiempo que ofrece al público un acceso privilegiado a este mundo", según se indica desde FilmAffinity.

En consecuencia, si eres de aquellos que adoran las motos y las películas al más puro estilo americano, esta película es para ti. Además, su duración no es demasiado alargada en tanto que no llega a dos horas. En consecuencia, se convierte en una de las películas perfectas para ir a ver al cine en las próximas semanas.