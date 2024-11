HBO deja ver un adelanto de la temporada 3 de 'The White Lotus': el esperado regreso está cada vez más cerca

The White Lotus ya ha elegido su destino para la próxima temporada. Tras dos primeras entregas ambientadas en Hawái y Sicilia, la antología de Mike White en HBO Max ha rodado su tercera parte en Asia, y los nuevos personajes ya están haciendo su equipaje para el estreno de los nuevos episodios el próximo año.

El lujoso hotel ya se está preparando para recibir a sus nuevos huéspedes, y entre ellos estará uno de los personajes más queridos por los espectadores en la primera entrega: Belinda, que vuelve para esta tercera, tal como ocurrió con Jennifer Coolidge en la temporada anterior.

Natasha Rothwell, nominada en los premios Emmy como mejor actriz de reparto en la categoría de miniserie por este papel, volverá a formar parte del reparto principal en los nuevos episodios interpretando al mismo personaje. Y junto a ella un nuevo reparto de actores que ya han empezado a confirmarse. Esto es todo lo que sabemos de la tercera temporada de The White Lotus.

'The White Lotus' - Temporada 3

Los nuevos huéspedes

Carrie Coon ha sido la última incorporación confirmada del reparto de la nueva entrega. La protagonista de La edad dorada se une a Leslie Bibb (Popular, Jurado Nº 2), Jason Isaacs (The Great, The Crowded Room), Michelle Monaghan (The Path, True Detective) y Parker Posey (Beau tiene miedo, Tales of the Walking Dead).

Junto a ellos estarán Dom Hetrakul (The Sky Without the Sun) y Tayme Thapthimthong (Rescate en una cueva de Tailandia), que fueron anunciados previamente, y Lisa de Blackpink, en su primer papel interpretativo y cuyo primer vistazo ya ha causado revuelo en redes sociales.

Como es habitual, no se han compartido detalles sobre los personajes que interpretarán. Solo se ha avanzado que es un reparto multigeneracional que incluye: un patriarca, una ejecutiva de empresa, una actriz, dos madres, un inadaptado y un yogui.

El nuevo The White Lotus

El rodaje se llevó a cabo en Koh Samui, Phuket y Bangkok en Tailandia. La primera temporada se rodó en el Four Seasons de Maui, y la segunda en San Domenico, un hotel Four Seasons de Taormina, así que es muy probable que la tercera también se ruede en una propiedad Four Seasons.

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.



Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR — Max (@StreamOnMax) November 11, 2024

Los temas de la temporada

Al finalizar la segunda entrega, Mike White reveló cuáles son los temas alrededor de los que quiere articular los nuevos episodios. El creador dijo que la primera temporada se centró en el dinero y la segunda en el sexo, "creo que la tercera temporada podría ser una mirada satírica de la muerte, la religión y espiritualidad de Oriente. Me parece que podría ser un rico tapiz para White Lotus", afirmó en un vídeo de detrás de cámaras de HBO.

White amplió esta idea en una entrevista con Vanity Fair. "Mi instinto es que quizá tenga algo que ver con la espiritualidad", dijo. "Religión oriental frente a occidental o gente occidental en una cultura oriental. Quizá después del sexo estaría bien tener algo que sea un poco más celestial o algo que esté un poco más fuera de lo carnal, supongo. Pero no sé. Me hago de rogar para ser sincero porque realmente no lo sé".

El creador también ha avanzado que será una temporada "superdimensionada. Va a ser más larga, más grande, más loca", dijo a Vanity Fair. "No sé lo que pensará la gente, pero estoy súper emocionado, así que al menos para mi propio barómetro, eso es algo bueno... Estoy súper emocionado por el contenido de la temporada".

Lo que viene en 2025 en Max

Los próximos estrenos de Max

En el vídeo promocional de la plataforma, que se lanzó durante la emisión del final de El Pingüino, aparecen imágenes inéditas de estrenos de las próximas semanas, como Dune: La Profecía, que llega el 18 de noviembre, y de lo que viene en 2025, con The White Lotus, El caballero de los Siete Reinos, IT: Bienvenidos a Derry como series nuevas destacadas junto a los regresos de The Last of Us, La Edad Dorada, Peacemaker, Hacks y And Just Like That... con sus esperadas nuevas temporadas.