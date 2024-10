Este es el bonito pueblo español en el que se rodó la temporada 3 de 'Industry', la serie del verano en HBO

Ha tardado mucho más de lo que debería, pero Industry ha empezado a tener el reconocimiento que se merece. Tanto que HBO decidió darle la renovación por una cuarta entrega antes de que finalizara la tercera y sus fans de siempre no podrían estar más contentos. Y agradecidos, en parte, con Kit Harrington, que con su incorporación en estos episodios ha sido, al parecer la excusa que algunos necesitaban para darle una oportunidad a la serie.

Esta coproducción entre HBO y BBC sigue en su primera entrega a un grupo de veinteañeros recién graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión de primer nivel en Londres, un mundo despiadado en el que si no eres el tiburón eres la presa y la competencia es brutal y desleal.

En esta tercera entrega, cuando la serie estuvo en su mejor momento en cuanto a calidad y popularidad, Mickey Down y Konrad Kay, sus creadores, eligieron una localidad española para rodar una de las tramas más importantes, de la que han aparecido escenas en casi todos los episodios, y que ha sido protagonista en el sexto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Konrad Kay (@konradmkay)

'Industry' en el Puerto de Sóller

Sin entrar en spoilers, la trama es la correspondiente a las escenas en el yate Lady Yasmin, ocurridas seis semanas antes de que empezara la acción en la serie, e involucran a Harper, Yasmin y su padre, Charles Hanani.

Todas estas escenas se rodaron en Mallorca. El rodaje tuvo lugar durante tres días, a finales de mayo de este año, en Port de Sóller, un hermoso puerto natural de Mallorca, en plena costa mediterránea, en la Sierra de Tramontana.

Está situado en la bahía del mismo nombre, en la costa norte de Mallorca, y constituye el punto de salida de las excursiones marítimas a lugares costeros de especial interés como Sa Foradada, Tuent, Sa Calobra y el Torrent de Pareis.

En el rodaje estuvieron presentes tres actores del casting principal de la serie, Myha'la (Leave the World Behind), que interpreta a Harper Stern; Marisa Abela (Back to Black), que interpreta a Yasmin Kara-Hanani; y Adam Levy (The Witcher), que da vida a su padre, Charles Hanani.

'The Crown', temporada 6 null

Mallorca, un plató natural

En los últimos años, varias producciones de cine y televisión han elegido la isla como escenario de sus historias. Una de las más destacadas es The Crown, que rodó allí escenas de las temporada 3, 4, 5 y 6, y que también eligió su costa para rodar escenas de yates, en la trama de Lady Di de la temporada final.

Tambien se rodaron en Mallorca escenas de Heartstopper, de la película Damisela, protagonizada por Millie Bobby Brown; la serie Quién es Erin Carter o HiJack, la serie con Idris Elba de Apple TV+.

'Industry' está disponible en Max.