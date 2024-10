Alba Rohrwacher: "Imagino a Lila como un fantasma que inspira a Elena para escapar del Nápoles en el que nació"

En esta cuarta y última temporada de La amiga estupenda, Lila y Elena (interpretadas por Irene Maiorino y Alba Rohrwacher) se adentran en la vida adulta y se ven envueltas en la agitación de la Italia de finales de los ochenta, a punto de concluir décadas de violencia política y malestar social.

Entre la maternidad y las exigencias de sus carreras, entre traiciones, amenazas, desapariciones y desastres naturales, y después de años separadas, Elena y Lila vuelven a vivir en el mismo barrio, en la Nápoles de la que tanto soñaron escapar. Allí se acompañarán y estarán más unidas que nunca hasta que vuelvan a separarse.

EL ESPAÑOL habló con Alba Rohrwacher, la actriz que interpreta a Elena Greco, en una entrevista realizada antes del estreno de esta entrega en Max, y después de haber visto solo los primeros cuatro episodios. Esto fue lo que nos contó.

¿Recuerdas alguna cita de la cuarta novela de la saga que te haya hecho comprender mejor a Elena?

Podría citar varios pasajes de toda la saga, pero recuerdo especialmente una frase que está en la novela y que también usamos en la voz en off del cuarto episodio, el del terremoto.

Cuando conseguimos salir del piso de Lila y salimos a la calle todo tiene un aire apocalíptico en el que ella se ve más vulnerable que nunca. Hay una frase que escribió Elena Ferrante que usé para construir el carácter de Elena en esta temporada.

Es cuando dice: "Comprendí que me había equivocado; ella siempre al mando de todo, en ese momento no estaba al mando de nada. Inmovilizada por el horror, temía que si la rozaba se rompería".

Esa frase me hizo pensar en la fortaleza de Elena, de cómo en la situación más difícil, independientemente del miedo o la rabia o cualquier sentimiento apasionado, ella era capaz de poner en orden sus pensamientos y tomar decisiones. Siempre tuve eso presente al interpretarla.

'La amiga estupenda'

Uno de los momentos más esperados por los fans de la novela es el reencuentro de Elena y Lila, ¿cómo preparasteis la escena?

Antes de rodar sabíamos que era una escena muy importante, por lo que fue todo un reto, pero contábamos con una ventaja enorme: teníamos capas y capas de conocimientos sobre esos personajes, todo lo que las había llevado hasta allí, todo lo que habían vivido juntas, todo lo que se habían querido, odiado y echado de menos.

Esa información no solo provenía de los libros, que por supuesto son nuestra biblia, sino de las tres temporadas anteriores de la serie y el gran trabajo que habían hecho Margherita (Mazzucco) y Gaia (Girace), porque literalmente podíamos visualizar nuestra juventud a través de ellas.

Fue un privilegio. Y también un poco mágico, porque Irene Maoirino y yo no nos conocíamos, así que empezamos a conocernos a través de los personajes que estábamos interpretando. Entre nosotras había pues durante todo el rodaje una intensidad y un magnetismo muy fuerte. Como una dependencia. Se sentía como algo real, verdadero. Realmente no sé cómo explicarlo. Nunca me había pasado antes como actriz.

Irene Maiorino

Los lectores y los espectadores destacan mucho el aspecto competitivo entre Elena y Lila, ¿cómo defines su relación?

A veces imagino a Lila como un fantasma que le da a Elena la fuerza para emanciparse de la realidad del Nápoles en el que nació. Le da fuerza e inspiración para ser mejor.

En cualquier caso, lo que está claro es que Lila es la fuerza motriz de Elena. Son dos partes de una misma persona y la una necesita a la otra para completarse. Así que no puedo imaginar a Elena sin Lila y no puedo imaginar a Lila sin Elena. Ambas hacen a la otra la mejor versión posible de sí mismas.