'Industry': hablamos con Ken Leung sobre traiciones y la épica escena en el ascensor del episodio de esta semana

Un episodio más y habrá acabado una de las mejores temporadas de la historia de la televisión. La tercera entrega de Industry no ha tenido episodio malo y, por supuesto, el de esta semana, no ha sido la excepción.

Si no has visto el capítulo 3x07, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque a partir de aquí hay spoilers.

En Useful Idiot, después de muchas idas y venidas en un episodio muy Succession con Eric, Wilhelmina, Bill y el nuevo CEO de Pierpoint, Tom Wolsey intentando salvar in extremis a Pierpoint, se revela que no habrá ni compra ni rescate.

Esto deja sobre la mesa el trato de Bill con Mitsubishi que todos rechazaron en un inicio, y Eric, que venía de insultar a Harper en el episodio pasado desde su atril de superioridad moral, elige traicionar a su amigo, torpedear el acuerdo y alinearse con la dirección de Pierpoint para volver a subir en la escalera de poder.

Sobre esa traición y la interesante naturaleza de la relación entre Eric y Harper, EL ESPAÑOL habló con Ken Leung en una entrevista realizada antes del estreno de la tercera temporada de Industry.

Harper y Eric en el 3x06 de 'Industry'

¿Eric ve a Harper como una hija o como otra pieza de ajedrez en el tablero?

En un principio, Eric cree que Harper es alguien que puede manejar y maniobrar, pero a pesar de eso sí creo que la ve como una hija por la forma en la que la trata. Por eso pagó él la cuenta del hotel en el confinamiento. En esta temporada apenas están juntos, pero cuando lo están, se percibe un tipo de propiedad que él asume con ella que es totalmente inapropiado, pero es totalmente paternal.

Lo que piensa Eric es que él la ayudó en un principio, la acogió bajo su ala y le enseñó muchas cosas y que ella lo ha traicionado. Podría decirse que fue él quien la traicionó primero, pero él piensa que hizo lo que hizo por su bien.

Supongo que es profundamente inmaduro por su parte, porque son negocios y su relación es meramente laboral, pero la realidad es que Eric se ha tomado todo como una traición, como algo personal, y no lo es.

"Creo que en la sala de juntas Eric está sinceramente preocupado por Bill, lo que ocurre ahí es genuino"

A pesar de la traición al final de la entrega pasada, Rishi está trabajando con Eric como si no hubiera pasado nada

Creo que la implicación es que Eric y Rishi tienen una relación de años. En esa relación Eric es el vendedor de las ideas y Rishi el ejecutor, el que hace que las cosas sucedan. Han pasado por muchas cosas juntos.

Como dices, tienen mucha historia, así que Rishi entendió que la traición fue coyuntural, por lo que enseguida pasó página cuando le dieron la oportunidad de traicionar él a Harper.

Trevor White en el 3x07 de 'Industry'

Hablando de traiciones, ¿en qué momento toma Eric la decisión de traicionar a Bill? ¿fue una venganza planeada?

Creo que no fue algo premeditado. Lo que pienso es que surgió en algún momento del viaje desde la sala de conferencias hasta el ascensor, porque así es como Eric funciona: las ruedas están girando constantemente en su cabeza, se adapta y reacciona al momento.

Creo que en la sala de juntas Eric está sinceramente preocupado por Bill, lo que ocurre ahí es genuino. No creo que en es momento realmente esté maquinando, pero también es cierto que Eric siempre está pensando en cómo utilizar todo lo que se le cruza, cómo monetizar, cómo sacar provecho de cada situación.

En realidad, había una escena en el guion que finalmente no rodamos en la que los personajes tienen una confrontación en el ascensor, donde básicamente Eric le recrimina lo que le hizo, sobre todo, teniendo en cuenta que Eric fue su mentor.

Creo que esas palabras surgen en ese corto trayecto hasta el acensor. A su manera, Eric hace lo que hace porque cree que Bill debe aprovechar el tiempo que le queda con su familia. De una forma retorcida lo hace por su bien, porque sabe que él no será capaz de tomar esa decisión. Lo mismo que hizo con Harper al final de la temporada anterior. Al menos, eso es lo que piensa.