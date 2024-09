Sam Mendes y Daniel Brühl se ríen de las franquicias de superhéroes de Marvel y DC en la nueva serie de HBO

"Todas las cagadas tienen una historia de orígenes", con esta frase se presenta La franquicia, la nueva comedia de HBO, en la que se seguirán las aventuras del equipo de una franquicia cinematográfica poco querida, que "lucha por tener su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso".

La serie, que llegará a Max en octubre, se acercará de forma irónica a la historia de un equipo atrapado dentro de un infierno disfuncional, protocolario y absurdo: el proceso de hacer una película de superhéroes para una franquicia.

Ambientada en un mundo en el que la película de superhéroes Tecto: Eye of the Storm se encuentra en pleno proceso de producción, la serie sigue al equipo de la película mientras intenta sobrevivir a la experiencia de trabajar en un proyecto que parece destinado al fracaso.

Daniel (Himesh Patel) y Dag (Lolly Adefope), asistentes de producción, ya tienen bastantes dificultades para lidiar con actores temperamentales y todo tipo de imprevistos. Pero a medida que los ejecutivos del estudio se acercan para dar notas que chocan con la visión del director, el ambiente en el plató se vuelve aún más disfuncional.

Si finalmente logran cumplir su objetivo, deberán preguntarse si este es el nuevo amanecer de Hollywood o la última resistencia del cine. ¿Sigue siendo el cine una fábrica de sueños o se ha convertido en una planta química?

'La franquicia' | Tráiler subtitulado

La respuesta la tiene la sinopsis oficial, que afirma que la comedia arroja luz sobre el caos y el secretismo en el mundo del cine de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se hace exactamente un churro cinematográfico?

Este proyecto unirá por primera vez los talentos de dos genios británicos: el director Sam Mendes (American Beauty, 1917) y el guionista Armando Ianucci, responsable d las irreverentes comedias Veep y The Thick of It, que mostraron los entresijos de la política.

Completan el reparto Aya Cash como Anita, Jessica Hynes como Steph, Billy Magnussen como Adam, Darren Goldstein como Pat e Isaac Powell como Bryson. Entre las estrellas invitadas figuran Richard E. Grant como Peter y Daniel Brühl como Eric.

El piloto fue dirigido por el propio Sam Mendes y escrito por Jon Brown, guionista de Avenue 5 y Succesion, que ejerce de showrunner. Marina Hyde, columnista de The Guardian, y Keith Akushie, también escritor en Avenue 5, completan el equipo de guionistas. Akushie y Brown han escrito el guion del piloto a partir de una trama creada también por Ianucci.

Para Sam Mendes será su primer trabajo como director en televisión, aunque ha sido productor ejecutivo de series como Britannia, La corona vacía y Penny Dreadful.

'La franquicia' se estrena en Max el 7 de octubre.