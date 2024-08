Kit Harington: "Mi padre es un baronet, así que conozco a muchos Henry como los de 'Industry'"

Cuando Industry se estrenó a finales de 2020, pasó totalmente desapercibida. Quizá fuera porque el cuerpo solo nos pedía ficciones utópicas como Ted Lasso, porque sus protagonistas eran jóvenes y totalmente desconocidos o porque su título es poco elocuente. Sea cual fuere la causa, para el estreno de la tercera temporada, la serie llega con estatus de culto y calificada por muchos como la heredera de Succession.

Además de por sus personajes narcisistas, contradictorios, faltos de afecto, inseguros y ambiciosos, también ha ocupado el lugar que ocupó la serie de Waystar Royco como la niña mimada de la crítica y también de HBO, que para esta entrega ha decidido sacar la artillería promocional y otorgarle la noche de los domingos para la emisión en directo, una franja reservada solo para las grandes como Succession o La casa del dragón.

Gran parte de la razón de esta apuesta se debe al fichaje de Kit Harington, el actor británico que interpretó durante ocho temporadas al heroico Jon Snow de Juego de tronos, y de cuya popularidad bien se puede beneficiar esta serie que hasta ahora había sido un producto de nicho y la joya escondida en el catálogo de Max.

Un fichaje que además viene reforzado por la condición de fan de Harington, que le reveló en una entrevista a EL ESPAÑOL que "era fanboy de Industry y contacté con HBO para ofrecerme para algún papel".

Sobre lo que tiene en común con su personaje, sir Henry Muck, miembro de la aristocracia británica y CEO y fundador de una tecnológica, y su experiencia rodando la serie, este periódico habló con Harington y con Marisa Abela, protagonista de Industry desde la primera temporada, y su compañera de escena en esta entrega.

Harry Lawtey y Kit Harington

¿Cómo te has preparado para la jerga de este papel?

KH: Creo que la genialidad de la serie es que no necesitas conocer todos los conceptos financieros para entender cuál es la dinámica de la relación entre dos personajes; lo que de verdad está pasando entre ellos.

Es increíblemente importante como actor entender lo que estás diciendo cuando entras en cualquiera de esas escenas, de lo contrario serías como un loro repitiendo palabras, así que intento comprender qué significa toda la jerga. Pero sobre todo, por qué es importante, qué implica que se lleve a cabo o no una operación, así, cuando llegas a escena puedes al menos fingir que sabes de qué estás hablando.

Marisa Abela en el 3x01 de 'Industry'

¿Cómo fue explorar el frágil estado mental en el que se encuentra Yas esta temporada?

MA: A Yasmin la hemos visto ansiosa y vulnerable antes, pero en estos episodios está en modo huida y creo que ese es un lugar muy difícil para estar durante un período prolongado de tiempo. Es increíblemente traumatizante.

Creo que hay diferentes niveles de ansiedad, puedes experimentarla por una situación específica, pero en su caso es una especie de inercia, como una incapacidad para sentir realmente nada más que miedo.

Para ella es increíblemente reconfortante encontrarse con Henry, porque él le ofrece niveles de seguridad y relajación que ella no siente que pueda conseguir en ninguna otra parte.

"Yasmin puede sacar con Henry su lado de princesa" Marisa Abela

Compartís muchas escenas esta temporada, ¿cómo fue la experiencia trabajando juntos y cuál fue la escena más difícil de rodar?

MA: Esta temporada teníamos para nosotros un poco la presión de mantener las cosas frescas después de las dos primeras. Ya conocemos mucho de Yasmin, pero teníamos que explorar cosas diferentes y qué mejor que verla a través de los ojos de un nuevo personaje.

Creo que lo que Henry saca de Yasmin es un lado de ella que no puede dejar salir con el resto de personajes y que me gustó mucho interpretar. Con él de alguna manera puede sacar más su lado... cómo decirlo... su lado de princesa. Trabajar eso con Kit fue realmente increíble.

La escena más difícil de rodar diría que fue la de la ducha... ¿no?

KH: Sí. Me alegro de haber rodado esa después de haber hecho antes otras.

Marisa es una actriz extraordinaria y es increíble compartir escena con ella. Y el arco de Yasmin esta temporada es impresionante. Es agradable trabajar con buenos actores e interpretar escenas escritas por buenos guionistas. Y eso es lo que tenemos en Industry.

"Mickey y Konrad escriben de una manera que te fusionan con el personaje de una manera muy inteligente" Kit Harington

¿Tenéis algún punto en común con vuestros personajes?

KH: No soy de su misma procedencia, no fui a la escuela privada, ni siquiera a una púbica de élite, pero, y esto lo puedo decir porque está en la Wikipedia, mi padre es un baronet, así que en parte conozco bien ese mundo. Henry está en mucha gente que he conocido. Conozco a muchos Henrys.

MA: Siempre va a haber partes de Yas con las que me identifico. Hay parte de su personalidad y decisiones que toma que no tienen que ver conmigo, pero siempre puedo entender por qué las hace y qué es lo que siente.

Disfruto mucho interpretando todas sus facetas, tanto las que pueden ser similares a mí como las que me son totalmente ajenas. Creo que es ahí donde reside el aspecto divertido de nuestra profesión, en poder vivir vidas distintas a la tuya. Lo que sí puedo decir es que empatizo mucho con ella esta temporada.

'Industry' | Temporada 3 | Tráiler español

¿Qué es lo que más te ha gustado de la forma de trabajar de Mickey y Konrad?

KH: Todo. Son muy talentosos y crean muy buen ambiente en el set de rodaje, pero te podría destacar que tienen mucho instinto y se esfuerzan por conocerte como persona para encontrar la forma de fundirte con el personaje.

Cuando empezamos a rodar, ellos todavía están escribiendo la temporada, cambiando cosas, reescribiendo escenas y añadiendo diálogos, así que escriben de una manera que te fusionan con el personaje de una manera muy inteligente.