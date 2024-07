Este clásico de la historia del cine reciente fue vapuleado en los Oscars y está en Max: un drama imprescindible

El paso del tiempo permite que, a veces, algunas películas acaben teniendo el reconocimiento que merecen. Ha ocurrido en contadas ocasiones, como con la mítica Ciudadano Kane (1941), pero también con otros clásicos más recientes, como la adaptación de Stephen King Cadena perpetua (1994).

Se trata de un filme que pasó desapercibido cuando se estrenó en cines y que, a pesar de contar con hasta siete nominaciones a los Oscar, se fue de vacío ante una Forrest Gump (1994) que arrasó en la gala aquella noche. Sin embargo, a día de hoy se ha convertido en un clásico del cine reciente y en una película de culto imprescindible.

Dirigida por Frank Darabont -que después estrenó otras producciones como La milla verde (1999)- Cadena perpetua cuenta la historia de Andy Dufresne (Tim Robbins), un hombre que fue sentenciado a cadena perpetua en 1947 a pesar de su aparente inocencia y que es enviado a la prisión de Shawshank a cumplir su condena.

Allí se hace amigo de Red (Morgan Freeman), un prisionero condenado también a cadena perpetua que le ayuda a navegar por ese entorno tan hostil y a encontrar la esperanza en los lugares más insospechados.

La película cuenta con una historia realmente emocionante e inspiradora que, aunque no está basada en hechos reales, sí que adapta una obra de Stephen King. Y actualmente está disponible en Max y en Movistar Plus+.

Adapta a Stephen King

Aunque Cadena perpetua no esté basada en una historia real, adapta una novela de Stephen King cuyo título original es The Shawshank Redemption. Este trabajo de adaptación fue llevado a cabo por Frank Darabont, que además ejerce como director del filme.

Este proceso llevó a modificar el relato original de King, el arco de algunos personajes e incluso a añadir la que fue una de las escenas más icónicas -que tiene que ver con el desenlace de Brooks-.

También los antagonistas son mucho más despiadados en la película, y en parte por eso mismo tienen un final más satisfactorio para los espectadores.

Uno de los cambios más icónicos tiene que ver con la decisión de elegir a Morgan Freeman para el papel de Red, que en el libro se describe como un hombre irlandés pelirrojo. Además, el desenlace de los protagonistas también es muy distinto al que aparece en el libro.

La opinión de Stephen King

Stephen King se ha ganado a pulso haberse convertido en un espectador bastante crítico, especialmente con aquellas producciones que adaptan sus novelas a la pantalla. En un momento dado, el escritor expresó su descontento con El resplandor (1980) de Stanley Kubrick, que a pesar de ser considerada como una de las mejores películas de terror, no llegó a gustarle.

No obstante, quedó fascinado cuando se estrenó Cadena perpetua y llegó a decir lo siguiente de ella: "Me di cuenta de que no solo se había hecho una de las mejores películas jamás realizadas a partir de mi trabajo, sino que también habían estrenado un potencial clásico de la historia del cine".