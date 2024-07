Quién es Alys Ríos: la misteriosa Reina bruja de Harrenhal es la Melisandre de 'La casa del dragón'

En Molino ardiente, el episodio de esta semana de La casa del dragón, hay muertes, viajes clandestinos, encuentros secretos en el Septo, conquista de lugares estratégicos y la visita de fantasmas del pasado.

Escrito por David Hancock (The Crown) y dirigido por Geeta Vasant Patel, este capítulo tomó una decisión que está resultando polémica entre los fans: narrar la batalla de los Blackwood y los Bracken con una elipsis en favor de la espectacular escena con Alicent y Rhaenyra que no existe en el libro. Una decisión que desde aquí aplaudimos, porque ya habrá suficientes batallas y no tenía ningún peso dramático ver morir a un montón de personajes que el espectador no conocía.

Pero en esta hora de televisión repleta de grandes momentos tanto en Desembarco del Rey como en Rocadragón, algunas de las mejores secuencias fueron las del Castillo de Harrenhal, un lugar con mucha historia y marcado por una supuesta maldición desde su origen, que el tiempo no ha podido desmentir porque a través de los siglos ha acabado con varias Casas de Poniente hasta extinguirlas.

Como ya acostumbra la serie, cada nuevo escenario y los nuevos personajes que los habitan son introducidos en la historia desde el punto de vista de alguien que ya conocemos y en este caso, el avatar del espectador fue Daemon.

'La casa del dragón'

Ataviado con su armadura de guerra y dispuesto a reclamar el lugar ejerciendo toda la violencia que hiciera falta, el rey consorte de Rocadragón entró con ímpetu en el salón principal del castillo para encontrarse con Lord Simon Strong y su raquítica corte, presto a hincar su rodilla ante Rhaenyra Targaryen y preparado para sentarse a cenar tranquilamente.

Por la noche, Daemon, un hombre escéptico por naturaleza, que a diferencia de su hermano Viserys jamás creyó en soñadores de dragón, sucumbió al poder de la historia sobrenatural del castillo y la maldición atrapada en sus paredes.

Daemon Targaryen en el 2x03

Vivió una experiencia para la que no tiene explicación racional, en la que su sentimiento de culpa se manifestó con alucinaciones de Rhaenyra adolescente y el cadáver del niño que fue degollado por su culpa, para al final encontrarse frente a un árbol arciano, sin saber cómo llegó hasta allí, y donde la misteriosa mujer que había visto en el salón le dirige un ominoso presagio sobre su futuro.

Quién es Alys Ríos

Su historia completa no está del todo clara en Fuego y sangre. En lo que sí están todos los cronistas de la época de acuerdo es que dominaba las artes oscuras. Según Munkun "coqueteaba con pócimas y hechizos. El septón Eustace la define como "una bruja de los bosques". Y Champiñón, por su parte, dice que es "una hechicera maligna que se bañaba en sangre de vírgenes para conservar su belleza".

También se sabe por su apellido que era una bastarda. Aunque no se sabe realmente quién era su padre y mucho menos su madre. Según Munkun y Eustace, sería hija de Lyonel Strong, el padre de Larys y Harwin, pero Champiñón insiste en que era mucho mayor que ellos, y que no solo los habría amamantado a ellos, sino también a su padre.

Alys Ríos

La leyenda también cuenta que todos sus hijos nacieron muertos, pero que en sus senos albergaba tanta leche, que había amamantado a innumerables neonatos en Harrenhal.

Aunque se desconoce el alcance real de sus poderes y su verdadera edad, Gale Rankin, la actriz que interpreta el personaje en la serie confirmó en una entrevista en Entertainment Weekly que "Alys puede adivinar el futuro, básicamente. Es alguien que tiene todo este poder, que lleva viva potencialmente 400 años".

No entraremos en detalles, porque son spoilers del libro y de la serie, pero el papel de Alys Ríos como encarnación de la naturaleza embrujada de Harrenhal será importante cuando comience la guerra y los dragones vuelvan sus ojos hacia las Tierras de los Ríos.

Teorías sobre Melisandre y Alys Ríos

Debido a las similitudes entre ambos personajes, durante mucho tiempo los fans de Canción de hielo y fuego han explorado teorías que no solo los conectan sino que han asegurado que son la misma persona.

Melisandre y Arya Stark. HBO

Sin embargo, debido a que el origen de Melisandre es distinto, y en Juego de tronos no se sugirió esta conexión, esta versión ha pasado a descartarse. Esto que no quiere decir que La casa del dragón no pueda confirmar esta teoría si George R.R. Martin así lo considera. No hay que olvidar que él es cocreador de la precuela y colabora con Ryan Condal.

Otras teorías apuntan la posibilidad de que Melisandre sea hija de Alys Ríos, que finalmente podría haber conseguido concebir con un Targaryen durante Danza de dragones.