Si te gustó 'The White Lotus' tienes que ver esta serie de su creador: la mejor interpretación de Laura Dern

Si te gustó 'The White Lotus' tienes que ver esta otra serie de su creador: la mejor interpretación de Laura Dern

Hoy cualquier profesional de delante o detrás de cámaras aceptaría trabajar con Laura Dern y Mike White en cualquier proyecto sin necesidad de leer el guion, pero ambos atravesaron una época de sequía en la que se sintieron ignorados por Hollywood. Una época en la que crearon juntos una serie para HBO que sigue siendo una de las grandes desconocidas del catálogo de Max y una joya incomprendida de la televisión.

Años antes de que Dern protagonizara Big Little Lies, la producción que le dio una segunda vida, y de que White creara la espléndida The White Lotus, la serie en la que los mejores agentes de casting luchan por colar a sus representados, estos amigos y vecinos en Los Ángeles decidieron presentar Iluminada a HBO, un proyecto colaborativo que les permitía unir fuerzas para contar sus propias historias

Ella quería hablar de una mujer que quería ser mejor persona y luchaba por un mundo mejor y él quería liberarse de algunos fantasmas personales. Juntos crearon un personaje totalmente único para Dern: Amy Jellicoe, una mujer exasperante e insoportable, pero tan frágil, vulnerable y optimista que hace que el espectador se sienta innecesariamente cruel rechazándola, por lo que aprenderá a desarrollar una inesperada empatía sin darse cuenta.

Mike White y Laura Dern en un episodio de 'Iluminada'.

De qué va

Después de que una aventura con su jefe salga mal y tenga una crisis nerviosa en medio de la oficina, Amy Jellicoe (Dern) pasa una estancia en rehabilitación en un balneario "new age" del que regresa con la esperanza de reformar a su exmarido drogadicto (Luke Wilson) y hacer que su empresa sea más responsable social y ecológicamente.

Sin embargo, al volver al trabajo se da cuenta de que si quiere quedarse tendrá que aceptar un descenso de categoría en el sótano de la empresa. Separada de su marido y obligada a vivir con su madre por no poder seguir pagando su piso, su vida se siente vacía y le cuesta poner en práctica lo que aprendió en rehabilitación.

A pesar de tenerlo todo en contra, Amy no perderá de vista su objetivo: ser mejor persona y hacer del mundo un lugar mejor, una misión en la que tendrá la ayuda de un informático gris del sótano, interpretado por el propio White.

Laura Dern es la protagonista de 'Iluminada' ('Enlightened')

Por qué te gustará verla

Iluminada lleva los niveles de incomodidad de series como Extras, The Office o El Show de Larry David a un nivel superior solo comparable a otra de las grandes joyas escondidas de HBO, The Comeback, de Lisa Kudrow. Una protagonista que no es una heroína aspiracional y desafía constantemente a un espectador hasta conquistarlo sin que sepa muy bien cómo ni por qué.

La serie no teme explorar las emociones crudas, la vulnerabilidad y la complejidad de las relaciones. Es conmovedora e invita a la reflexión con su cóctel de drama, comedia negra introspección y personajes cercanos que hacen que merezca la pena el viaje

Y Dern está espectacular en el papel de Amy, y una vez el espectador aprende a aceptarla tal como es, con sus muchos defectos, pero también muy buenas intenciones, descubrirá que es uno de los personajes femeninos más complejos que ha dado la televisión.