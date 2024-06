'La casa del dragón' 2x02: por qué la trágica escena de Arryk y Errik Cargyll en el libro no funciona en la serie

'La casa del dragón' 2x02: quiénes son Erryk y Arryk Cargyll y por qué su trágica escena no funciona en la serie

Rhaenys y Rhaenyra. Daemon, Aegon y Aemond. Jacaerys, Jaehaerys y Jaehaera. George R.R. Martin no será recordado por facilitarle el trabajo a sus lectores a la hora de diferenciar los nombres de los personajes, una tarea que se hace aún más difícil para los espectadores de La casa del dragón que no tienen los conocimientos previos de Fuego y sangre.

Con nombres peculiares y repetitivos es sencillo confundirse y con tantos personajes es fácil perderles la pista a aquellos que no forman parte de la trama principal o que aparecen de forma anecdótica. Más aún si tenemos en cuenta que la primera temporada la vimos hace dos años.

A partir de aquí hay spoilers del episodio 2x02 de La casa del dragón.

Un momento que no funciona en la serie

Cuando en este segundo episodio Criston Cole envía a Arryk Cargyll a Rocadragón a hacerse pasar por su hermano gemelo, Erryk, para llegar hasta Rhaenyra, los lectores del libro ya imaginaban lo que estaba por venir con gran expectación.

Una expectación que probablemente no compartieron quienes no conocían de antemano su historia, porque lo más probable es que no recordaran quiénes son estos personajes, si los habían visto antes y qué se había contado de ellos previamente.

Criston Cole y Arryk Cargyll

Ver a dos gemelos idénticos con nombres difereciados por una sola letra e imposibles de memorizar distrae demasiado. A partir de ese momento, es probable que no puedas pensar en otra cosa y eso no deja espacio para la épica que se supone requería este momento.

Para quienes se preguntaron como Paquita Salas "¿pero quién es esta gente?", y que mientras veían morir a estos dos hermanos solo podían pensar en el meme de los tres Spiderman, aquí os contamos quiénes eran y por qué la serie le da tanta importancia a una muerte que pasa a la historia como una leyenda de trovadores.

Los gemelos Cargyll en la temporada 1

Son dos capas blancas juramentados de la Guardia Real de Desembarco del Rey en el reinado de Viserys y que los confundan con el otro por palacio es una broma recurrente durante la temporada.

Arryk es el guardia protector de Aegon, por lo que es conocedor de sus vicios, pero cuando ambos son enviados por Otto Hightower a buscar al primogénito de la reina tras la muerte de Viserys, su hermano Erryk descubre los lugares que solía frecuentar el futuro monarca, y la corrupción en la Fortaleza Roja, lo que lo lleva a plantearse sus lealtades.

Erryk Argyll jura lealtad a Rhaenyra

Erryk decide entonces apoyar el bando de Rhaenyra, misión que empieza liberando a Rhaenys y llevándole a la futura Reina de Rocadragón la corona de Viserys. Por su parte, Arryk se queda en Desembarco del rey apoyando el bando verde y jura lealtad a Aegon, el segundo de su nombre.

Su trágica muerte

La guerra civil divide a los hermanos de la misma forma que dividirá los Siete Reinos, pero los hermanos vuelven a cruzar sus caminos en este episodio.

Tal como se recoge en Fuego y sangre, Arryk es enviado a territorio enemigo para hacerse pasar por Erryk, en el caso de la serie, no para recabar información como espía, sino para asesinar a Rhaenyra a sangre fría. Un plan que se trunca gracias a Mysaria, que da el aviso para que Erryk vaya en auxilio de la reina.

Al final, Erryk, el gemelo del bando negro, mata a su hermano y se suicida a lo 'Jojimbo' después de pedirle perdón a su reina.

Al margen de si funciona o no dramáticamente, la escena demuestra la vulnerabilidad de Rhaenyra, incapaz de defenderse si no está a lomo de Syrax. Y la falta de seguridad en ambos palacios, porque tal como ha quedado demostrado, cualquiera es capaz de llegar sin mucho esfuerzo hasta los aposentos privados de las reinas.

'La casa del dragón' 2x02

Se compuso una balada en su honor

En el libro Fuego y sangre hay varias versiones de esta trágica batalla fraternal, pero la historia fue tan triste, que el trovador Luceon de Tarth compuso una balada titulada Adiós, hermano mío que se siguió cantando siglos después.

Una trova que relata su último encuentro, en el que cada uno intentó convencer al otro de cambiar de bando para evitar tener que volverse a encontrar como enemigos.

La buena noticia

Si algo han demostrado los dos primeros episodios de esta segunda temporada, es que los personajes secundarios están recibiendo un poco más de atención y presencia continuada, por lo que cuando les llegue el momento de protagonizar su momento épico, el espectador sabrá quiénes son y sus tragedias o triunfos tendrán el impacto emocional que requieren.

'La casa del dragón' está disponible en Max.