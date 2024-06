Este personaje pasa desapercibido en el estreno de 'La casa del dragón' y será muy importante en el futuro

La casa del dragón regresó con una gran hora de televisión. En el estreno de la segunda temporada, la serie de HBO cumplió todos los objetivos que se le piden a un primer episodio tras una larga ausencia: ubicó geográfica y emocionalmente a sus protagonistas, recordó lo que está en juego, sorprendió, dejó momentos memorables e introdujo personajes que cobrarán importancia en eventos futuros.

Ya os hemos hablado de Cregan Stark, de Alyn de Hull y en este texto repasaremos la historia de Hugh Martillo, el personaje que pasa más desapercibido entre los tres y que quizá sea el más importante en un futuro por el papel que jugará en la Danza de dragones.

Es totalmente comprensible que el espectador que no esté familiarizado con la historia de Fuego y sangre haya ignorado al personaje en cuestión, porque la primera vez que aparece en la serie es un simple herrero en la escena en la que el pueblo de Desembarco está presentando sus peticiones al rey Aegon II.

Aegon II

Durante su turno de palabra, le pide al rey que le pague a él y su equipo por adelantando la construcción de los Escorpiones utilizados para defenderse de los dragones y las armas necesaroas para la guerra, ya que el coste del hierro ha aumentado.

Aunque su nombre no se menciona en el episodio, que sea un herrero y que el actor que lo interpreta, Kieran Bew, esté acreditado como Hugh, ha hecho que los fans aten cabos rápidamente y que concluyan que no puede ser casualidad, porque en esta serie nada lo es.

A partir de aquí continuad leyendo bajo vuestra propia responsabilidad porque hay spoilers del libro Fuego y sangre y de posibles eventos futuros en la serie.

Quién es Hugh Martillo

Kieran Bew en 'La casa del dragón' 2x01

En Fuego y Sangre de George R.R. Martin, Hugh es un 'semilla de dragón', un bastardo con herencia valyria, que se convierte en una pieza importante en la Danza de Dragones cuando estalla la guerra en Poniente.

Su herencia se pondrá a prueba cuando el bando de Rhaenyra empiece la búsqueda de jinetes para los dragones no reclamados que se encuentran en Montedragón, diciendo que están dispuestos a nombrar caballero a cualquiera que sea capaz de montar un dragón y apoyar su reclamación del trono contra los Verdes.

Este proceso de arrojar a cualquiera con sangre Targaryen a los dragones no reclamados se conocerá como la Cosecha Roja por su elevado número de cadáveres, pero Hugh no solo consigue reclamar con éxito a uno, sino que consigue montar a Vermithor, el legendario dragón al que Daemon se acerca en el final de la primera temporada, el dragón del abuelo de Viserys, el rey Jaehaerys.

Este logro ya es suficientemente impresionante, pero esa es solo su historia de origen. Hugh participará en varias batallas importantes y también será protagonista de un complot por el que él y su compañero Ulf pasarán a la historia con otro nombre, que no revelaremos hasta que no se acerque el momento clave, para mantener un poco el misterio incluso para los más curiosos que no han podido resistirse a continuar leyendo a pesar de los spoilers.