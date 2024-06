Hablamos con el creador de 'La casa del dragón': este es el motivo del cambio de la trama Sangre y Queso en la serie

De la visita al Muro, la presentación de nuevos personajes que cobrarán importancia en la Danza de dragones o el duelo visceral de Rhaenyra a la devastadora última escena con Halaena, muchas cosas memorables pasaron en Hijo por hijo, el primer episodio de la esperada segunda temporada de La casa del dragón.

Hubo tensión, drama y una nueva muerte en la espiral de venganza Targaryen, pero el protagonismo en redes se lo robó un adorable perro pulgoso que ha motivado los principales memes del episodio, en los que los espectadores confiesan (medio en broma medio en serio) que la patada que sufre "es lo que más terrible que vieron" en un episodio en el que minutos después es degollado un niño de cuatro años frente a su madre y su hermana gemela.

Sobre los cambios del libro a la serie en la terrible trama de esos "cobradores de deudas" conocidos simplemente como Sangre y Queso, y cómo eligen en la sala de guionista qué versión de cada hecho de los cronistas de Fuego y sangre dar como válida, EL ESPAÑOL habló con Ryan Condal, el showrunner de la serie, al que, por supuesto, también le preguntamos lo que en el fondo todos queréis saber: sobre el perro, la nueva estrella de Internet tras Messi de Anatomía de una caída.

'La casa del dragón'

¿Qué motivó los cambios en la trama de Sangre y Queso en la serie con respecto al libro?

Ryan Condal: Una de las razones principales es que en la serie no existe Maelor, el hijo pequeño de Aegon y Helaena, porque tuvimos que comprimir el tiempo en la primera temporada para llegar a este punto, y por el camino suprimimos algunos de los hijos más pequeños si no cumplían una función vital en la historia. Y porque en algunos casos sería solo sumar personajes que requerían un esfuerzo adicional por parte del espectador.

Otra de las diferencias en la adaptación fue mostrar la reunión de esos personajes que pasarán a la historia como Sangre y Queso recibiendo el encargo directamente de Daemon, que en el libro da la orden a distancia.

Seguimos entonces a esos personajes que acabamos de conocer en su entrada en la Fortaleza Roja y construimos la tensión y expectativas de la audiencia que no ha leído el libro, pero siente el peligro. Nuestro objetivo principal en cualquier caso era honrar el espíritu de la escena a pesar de los cambios, pero también contarlo a través del punto de vista de Helena, que es esta persona inocente hasta el momento en que esta cosa horrible le sucede y se ve arrastrada involuntariamente a la guerra y a este horrible complot que Damon puso en marcha.

"Queremos que la serie sea fiel a la realidad, pero también una pieza de acompañamiento a los libros". Ryan Condal

Ryan Condal en la entrevista con El Español en París

¿Cómo decides qué versión del libro elegir y cuándo introducir variaciones en las tramas?

Nuestra aproximación al trabajo de adaptación ha sido pasar mucho tiempo con estos personajes y conocerlos para usarlos como guía. Una vez conocemos a Alicent y sabemos lo que la mueve, lo que la reprime, sus inseguridades, sus miedos... nos podemos preguntar qué haría en X situación y luego vemos qué dijeron de ese momento las diferentes versiones de la historia años después y por qué pudieron interpretar eso.

Vemos algo sucediendo en tiempo real e intentamos pensar por qué lo interpretaron después de tal manera, sabiendo que los que escribieron la historia no estaban en la habitación para conocer realmente lo que había ocurrido.

Como son interpretaciones de lo ocurrido y no hechos fehacientes no es necesario hacer un recuento didáctico del libro. Queremos que la serie sea fiel a la realidad, pero también que sea una pieza de acompañamiento a los libros y viceversa, que se complementen, que la una aporte nuevas capas al otro y al revés, que ofrezcan nuevas miradas. El libro es un aliado de la serie.

'La casa del dragón' - Tráiler temporada 2

Tras las críticas que se hicieron a 'Juego de tronos', ¿la decisión de omitir algunas escenas de violencia sexual del libro son intencionadas?

El sexo y la violencia son una parte que está en el ADN de Juego de Tronos y de Fuego y sangre. No es que hayamos decidido omitirlas per se, creo que ya que el libro está contado desde diferentes puntos de vista, nuestro enfoque es no hacerlo de forma gratuita solo de forma efectista, para excitar. Si ves sexo y violencia en La casa del dragón es porque está haciendo avanzar la narración.

"El perro está muy bien. Ese perro vive mejor que yo".

Este año hay más acción, fuego y sangre, pero las escenas íntimas entre dos personajes siguen siendo muy potentes, ¿cuál es la clave?

Es muy gratificante para nosotros escribir esas escenas y para los actores interpretarlas. Nos encantan las escenas dramáticas. Como fan de este universo me encantó recrear y rodar en el Muro y escibir diálogos sobre el deber para un Stark, pero y una de las cosas de las que estoy más orgulloso en los dos primeros episodios es algo que no escribí yo, es una escena entre Daemon y Rhaenyra que veréis en el episodio dos.

Es una escena con solo ellos dos en una habitación que es una destilación de toda su relación, una escena de cuatro minutos que entenderéis por qué me gusta tanto cuando la veáis. No solo fue la escritura, por supuesto Emma y Matt son espectaculares.

La serie se construye para esos momentos. Pasas por maquinaciones de la historia y desarrollos de la trama, acción y muchas cosas para llegar a ese tipo de momentos sísmicos entre dos personajes.

Bobby, el perro que ha robado todos los corazones en 'La casa del dragón'

Tengo que preguntar por el perro. Ya sé que no puedes hacer spoilers, ¿pero podemos confiar en que estará a salvo en Desembarco?

Aprovecho para aclarar, por si acaso, que la patada fue un efecto visual. Os puedo asegurar que el perro está muy bien. Ese perro vive mejor que yo. Se llama Bobby y es toda una estrella en Hollywood.

Te puedo adelantar que volverá a aparecer. Tiene que volver para cerrar su trama.