Este es el episodio de 'Juego de tronos' favorito de George R.R. Martin: también es el mejor para muchos fans

Además de ser el autor de la saga de novelas en la que se basa Juego de tronos, una de las mejores series de la última década, George R. R. Martin también estuvo involucrado en el proceso de adaptación.

El escritor, que ya tenía experiencia previa como guionista en la serie The Twilight Zone, también escribió el guion de varios episodios de Juego de tronos, incluyendo Por el lado de la punta (1x08), El oso y la doncella (3x07), El león y la rosa (4x02) y Aguasnegras (2x09). Y ha querido seleccionar cuál de todos ellos es su preferido.

En respuesta a un artículo de Vanity Fair que incluía a Aguasnegras entre los 25 episodios de televisión perfectos de los últimos 25 años, George R. R. Martin hizo uso de su propio blog personal. En él reconoce que aunque no es perfecto, sí es el capítulo que más le gusta de los que escribió para la serie y que es uno de sus favoritos.

La respuesta de George R. R. Martin

"Nunca he afirmado que fuera perfecto... pero si la buena gente de Vanity Fair quiere decirlo, ¿quién soy yo para discutirlo?", comenzaba la declaración. "Están hablando de Aguasnegras, uno de los episodios que escribí para Juego de tronos -escribí el guion de cuatro-. Y sí, es mi favorito de todos ellos, aunque creo que El león y la rosa también quedó muy bien, y tengo debilidad por ese".

"No he visto el resto de episodios de la lista... pero debo decir que los que vi fueron en general extraordinarios, por lo que no puedo estar más de acuerdo con muchas de las elecciones de Vanity Fair", admitió el autor.

"La maleta de Mad Men (4x07), el desgarrador episodio Ozymandias de Breaking Bad (5x14)... Los Soprano tuvo muchos episodios geniales, pero Pine Barrens (3x11) fue especial, y durante el resto de la serie vi cómo Russian volvió a aparecer cuando menos lo esperábamos... Para The Wire eligieron el episodio en el que murió Stringer, y eso no se puede discutir, aunque la muerte de Omar me afectó tal vez un poquito más... Pero la serie fue muy buena y rozó la perfección con bastante frecuencia".

"Y Black Mirror es una serie extraordinaria en muchos sentidos, pero San Junipero (3x04) es un episodio que me encanta ver una y otra vez, y se lo recomiendo a mis amigos...", continuó, diciendo sin dudar que "si tuviera que elegir un episodio que fuera incluso más perfecto que todos los demás de la lista, tendría que ser el episodio final de A dos metros bajo tierra".

"Me gustó bastante esa serie, aunque no puedo decir que me encantara tanto como me encantó Roma o Deadwood o Fargo o algunas otras series que faltan en la lista, pero ese último episodio fue, de lejos, el mejor final en toda la historia de televisión, y no puedo imaginar cómo alguien podría hacerlo mejor".

Martin también aprovechó la declaración para añadir: "Me siento muy complacido y halagado de estar tan bien acompañado. Ninguna obra de arte es verdaderamente perfecta, por supuesto... Pero es muy gratificante saber que tal vez lo lograste, o al menos estuviste cerca... Para algunos de tus lectores -o espectadores-. Siempre hay una próxima vez e independientemente de lo bien o mal que sean recibidos cualquiera de mis libros, siempre querré hacerlo mejor la próxima vez que me siente frente al ordenador".

