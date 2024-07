Es la mejor comedia romántica de la historia y 35 años después sigue siendo insuperable: dura 90 minutos

Considerada como una de las mejores comedias románticas de la historia, Cuando Harry conoció a Sally acaba de cumplir 35 años desde que se estrenó en 1989. Escrita por la mismísima reina de las comedias románticas Nora Ephron y dirigida por Rob Reiner, la película sigue siendo uno de los grandes clásicos del género y también parece haber envejecido bastante bien, siendo uno de esos largometrajes imprescindibles a los que acudir cuando lo único que apetece es escapar del mundo real durante dos horas.

Protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan junto a Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford y Lisa Jane Persky, la película sigue Harry Burns (Crystal) y Sally Albright (Ryan), dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad cuando ella se ofrece a llevarle a él en su coche.

Durante el viaje hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones son absolutamente opuestas. Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, pero Sally cree lo contrario. Y a pesar de sus discrepancias, pasan los años y su relación sobrevive.

Ambos se acaban reencontrando continuamente, hasta que acaban entablando una amistad que les hace replantearse constantemente la pregunta que les hizo discutir la primera vez que se vieron.

Y como buena comedia romántica, Cuando Harry conoció a Sally tiene un final muy satisfactorio para el espectador. Aunque no era para nada el que estaba previsto para los personajes.

El final pudo ser trágico

Tráiler | 'Cuando Harry conoció a Sally'

Justamente por el aniversario de la película, el director Rob Reiner habló sobre ella en un episodio del podcast de CNN Who's Talking to Chris Wallace. Cuando se hace mención al icónico largometraje, Reiner aporta un dato curioso sobre ella y hace referencia al desenlace, revelando que no estaba previsto que fuera el que todos recordamos.

El director dijo que la comedia romántica de 1989 tuvo un "final conmovedor", pero que no se correspondía con la idea que él había tenido en un primer momento. "El final original que teníamos para la película era que Harry y Sally no acabaran juntos", explicaba Reiner. Esto quiere decir que la última escena no sería la que todos recordamos, donde Harry (Billy Crystal) ve a Sally (Meg Ryan) y le declara su amor. Tras ese desenlace, se revela que ambos estuvieron juntos y que se casaron tres meses después.

Sin embargo, Reiner dijo que cambió este final, y que lo hizo después de conocer a su esposa, Michele Singer, a la que conoció durante el rodaje de la película. Reiner contó que si no hubiera sido porque él encontró el amor en la vida real, Harry y Sally no habrían terminado juntos en la historia.

"Había estado casado durante diez años", dijo Reiner. "Y luego estuve soltero durante diez años y no podía imaginar cómo sería estar con alguien. Eso dio origen a Cuando Harry encontró a Sally. No había conocido a nadie, así que serían ellos dos los que se verían después de años, hablarían y luego se alejarían". No obstante, las vivencias reales del cineasta acabaron reformulando por completo la historia.