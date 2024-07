'Expediente Warren 4': esta es la fecha de su estreno en cines y el secreto que guarda esta nueva película

Las películas de Expediente Warren (también conocidas como The Conjuring) son una serie de películas de terror basadas en los casos reales investigados por los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Para muchos, estas películas de terror se consideran como las mejores que se han producido en los últimos tiempos, por lo que, si eres fan de esta saga estás de suerte: se estrena la cuarta película de The Conjuring.

Expediente Warren: The Last Rites (Expediente Warren 4) ya tiene fecha de estreno en cines: el 25 de septiembre de 2025, una película de Michael Chaves, responsable de La monja 2 y Expediente Warren 3: Obligado por el demonio.

' 'Expediente Warren 4'

El título de la cuarta película de Expediente Warren será Los últimos ritos (si bien es cierto que no hay una confirmación al respecto) y como ya se ha mencionado anteriormente, será el cierre de las películas protagonizadas por Farmiga y Wilson.

El reparto principal es el siguiente: Patrick Wilson, Vera Formiga, Taissa Formiga y Victoria Paige Watkins. Sin embargo, lo que no se conoce todavía en profundidad (más allá del tráiler) es el argumento de esta película. Esto todavía queda el plano del misterio.

Las otras películas de 'Expediente Warren'

Hasta el momento son tres las principales películas de la saga de Expediente Warren que se han estrenado en cines, que son las siguientes: la primera titulada The Conjuring (2013), dirigida James Wan y como protagonistas Patrick Wilson (Ed Warren) y Vera Farmiga (Lorraine Warren).

En cuanto a la historia de la película, esta se centra en uno de los casos más terroríficos de los Warren: el de la familia Perron, que experimenta fenómenos paranormales en su casa de campo en Rhode Island en 1971.

Luego estaría The Conjuring 2 (2016), cuyo director también es James Wan y de la misma forma los protagonistas son los ya famosos Patrick Wilson y Vera Farmiga, al igual que en la primera.

En el caso de la sinopsis de esta producción, nos encontramos con que la película sigue a los Warren mientras viajan a Londres para ayudar a otra familia, en este caso, la de los Hodgson, que está siendo acosada por una entidad maligna en su hogar en Enfield en 1977.

Y en tercer lugar, se encuentra: The Conjuring: The Devil Made Me Do It, cuyo estreno se produjo recientemente, en 2021. En este caso, el director es Michael Chaves, pero los protagonistas no cambian: siguen siendo el dúo de Patrick Wilson y Vera Farmiga.

Esta tercera entrega de la saga de Expediente Warren narra el caso de Arne Cheyenne Johnson, el primer sospechoso de asesinato en los Estados Unidos en usar la defensa de posesión demoníaca en un juicio.

Y como ya se ha mencionado anteriormente, la cuarta y última película de esta saga se estrenará en cines el próximo 25 de septiembre de 2025 para dar fin a esta serie de películas.

Sin embargo, no hay que dar por finalizado el universo de Expediente Warren pues son muchas las películas que conforman parte de estas mismas temáticas, como es el caso de las películas de Anabelle o las de La Monja. En consecuencia, probablemente seguirán haciendo secuelas, precuelas o spin-offs basadas en este universo de terrores.