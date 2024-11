Está basada en hechos reales y tiene una puntuación perfecta: una miniserie sobre el terrorismo del IRA

Aunque parezca una tarea casi imposible de llevar a cabo, hay ocasiones en las que merece la pena sumergirse en los catálogos de las plataformas a descubrir las series de estreno que acaban de llegar sin hacer mucho ruido. Porque a veces puedes encontrarte con verdaderas joyas como No digas nada, una miniserie que adapta el aclamado best-seller de Patrick Radden Keefe y que sin duda se tendrá en cuenta entre los lanzamientos más potentes del 2024, con un 90% en el portal Rotten Tomatoes.

En sus nueve episodios, recorre las vidas de varios miembros del IRA a lo largo de cuatro décadas en Irlanda del Norte. Más concretamente, la historia se centra en las hermanas Price, Dolours (Lola Pettigrew) y Marian (Hazel Doupe), que fueron criadas en Belfast por recalcitrantes republicanos irlandeses.

Su padre (Stuart Graham) presumía del tiempo que había pasado en la cárcel por "la Causa", jactándose de no haber delatado nunca a sus compañeros del IRA. Su madre (Kerri Quinn), como la mayoría de las amas de casa católicas de Belfast, ayudaba a esconder armas para la banda. Su tía Bridie (Eileen Walsh) perdió las manos y la vista en un accidente con explosivos, y básicamente se la consideraba una santa. Así que, cuando la violencia sectaria empieza a recrudecerse en Belfast a principios de los setenta, Dolours y Marian están deseosas de unirse a la lucha.

Tráiler de 'No digas nada'

Basada en hechos reales

Recién llegada al catálogo de Disney+, No digas nada está basada en uno de los asesinatos más notorios que han ocurrido en Irlanda, durante su etapa política más agitada. En una época en la que Irlanda del Norte y Gran Bretaña estaban enfrentadas una brutal guerra, impregnada en paranoia y terrorismo, desde finales de los años 60 hasta finales de los 90, la serie se sitúa en pleno conflicto entre los nacionalistas irlandeses -en su mayoría católicos- y los unionistas -en su mayoría protestantes-.

Concretamente, se centra en los disturbios y la violencia durante la década de los 70, un momento en el que surgió el IRA, el Ejército Republicano Irlandés Auténtico, con el objetivo de liberarse del dominio británico. Pasó a copar todos los titulares por su violencia, las bombas que detonaron y las personas a las que asesinaron.

Y la serie sigue a algunos de los que ascendieron entre las filas del IRA y se convirtieron en figuras importantes dentro de la banda terrorista, mostrando el que fue uno de los asesinatos más infames de la historia de Irlanda.

Quién fue Dolours Price

Entre los protagonistas de No digas nada está Dolours Price, conocida por ser una de los tres miembros del IRA que se cree que estuvieron involucrados en el asesinato de McConville, una mujer y madre de 10 hijos. Desde su adolescencia, Price había estado involucrada en muchos de los actos más violentos del IRA junto a su hermana Marian, incluido el notorio atentado de Old Bailey en Londres de 1973 que hirió a cientos de personas.

Fotograma de 'No digas nada'

Las dos hermanas fueron encarceladas y protagonizaron una huelga de hambre en prisión y la serie que cuenta su historia se basa en la obra Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, escrita por Patrick Radden Keefe. En ella se toma el asesinato de McConville como un telón de fondo para explorar el impacto que tuvo Dolours Price en el conflicto cuando era una mujer joven.

Además de pertenecer al IRA, Dolours Price también perteneció a otro grupo incluso más clandestino llamado "Los Desconocidos", que dio lugar a un grupo de irlandeses desaparecidos a los que se empezó a llamar "Los Desaparecidos". Estos últimos eran personas que habían sido secuestradas y/o asesinadas por los Desconocidos y que después fueron enterradas en Irlanda del Norte por ser consideradas como traidoras por trabajar con los británicos.

Cabe destacar que Jean era la única mujer que había entre las víctimas, todas ellas hombres, y hasta el día de hoy, su asesinato es un símbolo lo que ocurrió en Irlanda. Y la serie utiliza este asesinato para trazar un retrato muy angustioso de lo que son capaces los seres humanos y de lo que están dispuestos a hacer para conseguir la libertad, incluso si eso significa arrebatársela a alguien más por el camino.