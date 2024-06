Está en Disney+ y tiene una puntuación casi perfecta: una emocionante miniserie basada en hechos reales

Cuando los nazis invadieron Polonia en 1939, los Kurc, una familia judía que vivía en Radom, fueron expulsados y desplazados por todo el mundo. Su historia real de supervivencia en la Segunda Guerra Mundial y sus angustiosos intentos por volver a reunirse son el centro de Fuimos los afortunados, la nueva miniserie de Disney+.

Basada en la novela We Were The Lucky Ones de Georgia Hunter, que escribió el libro a partir de las experiencias reales de su familia en el Holocausto. Los hermanos Kurc de la serie se basan en miembros reales de la familia de Hunter, sus bisabuelos y sus cinco hermanos.

Su abuelo era el ingeniero y compositor Addy Kurc (Logan Lerman), que más tarde cambió su nombre a Eddy Courts. Los padres de Addy eran Sol y Nechuma Kurc, el patriarca y la matriarca de la familia, que están interpretados en la serie por Lior Ashkenazi y Robin Weigert, y el personaje de Halina Kurc, a quien da vida Joey King, está basado en la tía abuela real de la autora.

En esta publicación en Instagram de la autora de la novela, puede verse el árbol genealógico de su familia con las fotos reales y las imágenes de los actores que les interpretan en la pantalla.

En ocho episodios, la serie lleva a la audiencia en un viaje a través de los períodos de guerra y posguerra, mientras la familia se enfrenta a la invasión nazi, se esconde para salvar sus vidas y, finalmente, trata de reencontrarse con sus seres queridos dispersos por todo el mundo.

Los creadores de la serie se basaron en una década de investigación que Hunter, coproductora ejecutiva, realizó para su novela, como las historias orales disponibles a través de la Shoah Foundation de la USC. Y varias escenas de la película están recreadas a partir de fotografías familiares que Hunter rastreó a lo largo de los años por todo el mundo.

Pero en realidad, Georgia Hunter pasó muchos años sin ser consciente de su herencia judía, y no fue hasta su adolescencia, tras la muerte de su abuelo, cuando empezó a descubrir esta parte de su propia historia.

Un año después de que su abuelo Addy muriera de Parkinson, Hunter entrevistó a su abuela para un trabajo de inglés del colegio. "Me senté con mi abuela Caroline y nunca olvidaré esa hora que pasé con ella, sentada en su casa y descubriendo que mi abuelo era de esta ciudad llamada Radom, Polonia, que era uno de cinco hermanos, que fue criado en la fe judía, y que yo procedía de una familia de supervivientes del Holocausto", declaró la autora a la Agencia Telegráfica Judía.

Años después, ya entrada en su veintena, Hunter emprendió un viaje al pasado de los Kurcs como historiadora familiar, buscando parientes por todo el mundo y entrevistándolos para comprender mejor cómo sus antepasados, o incluso a veces ellos mismos, consiguieron salir con vida al otro lado de un suceso tan terrible. También se puso en contacto con archivos, ministerios, museos y otras instituciones que pudieran tener registros sobre la historia de su familia.

"Al final del Holocausto, el 90% de los tres millones de judíos polacos habían sido aniquilados", recuerda la serie al principio. Pero, como indica el título de la serie, los miembros de la familia Kurc 'Fueron los afortunados'.

Qué ha dicho la crítica

La miniserie se ha estrenado ahora en Disney+ tras su paso en marzo por Hulu en Estados Unidos, donde recibió críticas muy halagadoras y llega al catálogo con una puntuación casi perfecta.

Actualmente mantiene un 92% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, donde destacan que a pesar de mostrar una "maldad indescriptible y pérdidas dolorosas" como cualquier historia del Holocausto, "a miniserie consigue eclipsarlas con esperanza y corazón" (Common Sense Media).

Medios como Decider alaban las "magníficas interpretaciones de King y Lerman", que "anclan la serie" y hacen que merezca la pena verla. Los Angeles Times, por su parte, señala que es "una historia humana" y no una lección de historia.

"Devastadora y profundamente conmovedora" dice Variety. "Ilustra el alcance de la Segunda Guerra Mundial, la inhumanidad y la angustia de la desconexión y la pérdida".