Dafne Keen: "Llevo bien esas críticas a 'The Acolyte' porque aún no han visto la serie y creo que les va a gustar"

Disney+ estrena hoy The Acolyte, una nueva serie del universo Star Wars, que llega con altas expectativas porque es la primera que llevará a la pantalla la Alta República, un período que nunca se había explorado en ninguna serie o película de la franquicia. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, y para sorpresa de nadie, hay un sector de fans que ha estado dedicando todos sus esfuerzos a poner esta precuela por los suelos.

Creada por Leslye Headland (una mujer) y protagonizada por Amandla Stenberb (actriz y racializada), a quien acompaña un elenco diverso en el que destacan Jodie Turner-Smith (actriz y negra) o Lee Jung-jae (intérprete coreano), la presencia de mujeres en posición de poder y de actores no caucásicos ha despertado a los fans que siempre critican lo que llaman "inclusión forzada", que han rebautizado a la serie como The 'Wokelyte'.

Estas reacciones son siempre ruidosas e incómodas aunque no representen a la mayoría, sobre cómo se afronta la entrada en el universo Star Wars sabiendo que este es un peaje a pagar, EL ESPAÑOL habló con Dafne Keen, actriz que interpreta en la serie a Jecki Lon, una Padawan Jedi híbrida humana-theelina, quien también nos contó algunos detalles sobre su personaje, sobre los guiones o cuál es su escena favorita de esta temporada.

¿Cuál es tu historia con 'Star Wars'? Cuándo fue la primera vez que viste algo de este universo?

Vi la primera película que se hizo (Star Wars: Episodio IV, 1977) con mi padre, porque me las puso en el orden en los que se hicieron. Me la alquilé en Ficciones de cine (videoclub de Madrid) que estaba al lado de mi casa y me encantó. Y luego me vi el resto de las pelis como en el fin de semana siguiente.

¿Y qué pensaste cuando te viste caracterizada por primera vez?

Me vi en el espejo y dije que me parecía David Bowie.

¿Cómo se trabajó el diseño del maquillaje y peluquería de tu personaje?

Había que ceñirse un poco a lo que ya decía el canon sobre esa especie alienígena, pero tuve un poco de libertad en cuanto a dónde ponemos las pecas, de qué color queríamos que fuesen, cómo íbamos a hacer la trenza, qué tipo de pelo iba a tener el personaje. Eran cosas muy pequeñitas, pero pude aportar algo.

¿Cómo preparaste las escenas de acción, son diferentes a lo que habías hecho antes?

Sí, son muy diferentes porque son artes marciales y venía desde un punto de la forma y de lo bonito de la meditación. Hice mucho Tai Chi, Kung-fu, kárate, taekwondo y muchas prácticas con el sable.

'The Acolyte'

¿He leído por ahí que rompiste algunos sables durante el rodaje?

Rompí cinco. O sea, no es que el sable sea de mala calidad, no tiene nada que ver con su calidad, es que simplemente yo soy una bruta.

¿Qué es lo que más te gusta de la forma de escribir de Leslie Headland?

Su forma de describir diálogos y personajes, los hace completamente humanos. Como que entiendes perfectamente de dónde vienen, a dónde van y quiénes son en esencia, sin tener que decirlo, simplemente viéndolos interactuar y moverse por el mundo.

También que escribe las relaciones humanas de una manera preciosa y como súper real, esa fue una de las razones que me hizo querer formar parte de este proyecto muchísimo. Eso y que se nota que es muy, muy fan de Star Wars. Y eso me me hizo querer, me hizo querer hacer el proyecto muchísimo.

¿Cuál es tu personaje favorito en la serie aparte del tuyo y por qué?

Me encanta Yord Fandar (Charlie Barnett), me parece un personaje divertido y supercómico, pero mi preferido en general quizá sea Master Sol (Lee Jung-jae).

¿Hay algo sobre Jecki Lon que no resulte evidente a primera vista?

Que añora la conexión humana. Mucho.

Dafne Keen y Charlie Barnett en 'The Acolyte'

Me han dejado ver solo cuatro episodios, si tienes alguna en mente, ¿podrías decirme cuál es tu escena favorita de ese tramo?

El tercer capítulo me encanta, es un flashback y me gusta entero, pero hay una escena en particular en los primeros capítulos que me conmueve muchísimo. Es una escena súper pequeñita en la que Sol le dice a alguien que igual él ha fallado como profesor.

¿Crees que alguien que sin conocimientos previos de 'Star Wars' puede entrar directamente en la serie?

Sí, creo que puedes entrar perfectamente sin saber nada y te puedes meter en la historia. No creo que necesites saber nada previo.

Has trabajado en grandes producciones que cuentan con mucha fanbase, ¿cómo afrontas a nivel personal entrar en el universo 'Star Wars' y las críticas que se están haciendo a 'The Acolyte'?

Lo llevo bastante bien porque todavía no han visto la serie y creo que les va a gustar porque yo soy fan de Star Wars y como fan me parece que es lo que hace falta ahora mismo.

Y porque sé que Leslye (Headland) es súper fan de Star Wars y como tal ha creado la serie. Lo ha hecho todo con el cariño y el punto de vista de una persona que es fan.