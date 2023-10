El creador de 'Solo asesinatos en el edificio' adelanta cómo será la temporada 4

El trío formado por Mabel, Charles y Oliver regresará en 2024. Después del éxito cosechado con las dos primeras temporadas y coincidiendo con el estreno del capítulo final de la tercera entrega, Disney+ ha anunciado la renovación de Solo asesinatos en el edificio por una cuarta temporada. Y los creadores de la serie ya tienen claro cómo continuará la vida de los protagonistas en los nuevos episodios.

Creada por John Robert Hoffman y Steve Martin, y protagonizada por el propio Martin junto a Martin Short y Selena Gomez, que además ejercen como productores, la serie sigue a tres extraños que comparten la obsesión por el true crime y que de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de uno de sus vecinos en el lujoso edificio de Nueva York en el que todos viven: el Arconia.

La producción original de Hulu es todo un éxito y después de una segunda temporada igual de satisfactoria, regresó con una tercera que se mantiene fiel a su esencia. A lo largo de esta última, los tres protagonistas investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway.

Al igual que ha ocurrido en temporadas anteriores, el final de la tercera resuelve el misterio del asesinato mientras que prepara el terreno para que desencadenar un nuevo crimen. En este caso, la serie ha revelado quién fue el autor de la muerte de Ben Glenroy (Paul Rudd), pero concluye con el impactante asesinato del personaje secundario Sazz Pataki (Jane Lynch).

Qué sabemos de la cuarta temporada

En una entrevista con el cocreador de la serie John Hoffman para Variety, se abordaron cuestiones de los últimos episodios, de los nuevos personajes como el de Paul Rudd o Meryl Streep, que se incorporaban en la tercera entrega. Y también se explicó cómo será la cuarta temporada, que se estrenará muy pronto en la plataforma.

Los últimos episodios cuentan cómo, a pesar de la dinámica que surge entre los protagonistas, el trío protagonista pasa mucho tiempo separado. Una cuestión de la que se habló, teniendo en cuenta que su próximo reencuentro tendrá mucho significado en la serie.

"Fue difícil y, a veces, lo perdimos [el elemento de la dinámica entre los personajes principales], así que creamos momentos para mantenerlo vivo. Y queríamos que el público también quisiera eso", explicaba Hoffman.

"Nos acaban de renovar para la temporada 4. Así que el lugar en el que nos encontramos ahora, después de habernos ganado este proceso de comprensión de sí mismos y de lo que el trío significa para ellos mismos, parece como un gran trampolín hacia la próxima temporada, donde volverán a estar juntos de nuevo en el caso, y por una buena razón, porque será muy cerca de casa", agregó.

De hecho, Hoffman quiso aventurarse también a pensar hasta dónde estarían dispuestos a llegar los protagonistas, adelantando cómo serán los siguientes episodios, centrados en la muerte de Sazz.

"Como personas creativas, estos tres fueron capaces de crear un pódcast, lo lanzaron al mundo y tuvo éxito. Pero no hay una idea real de lo que la gente piensa sobre lo que está despegando, y lo que has creado podría volver de una manera que parezca amenazante e inesperada -como algo que no veías venir-. Y la manera en la que eso te afecta y cómo quieres pasar los próximos años de tu vida... Creo que hay que tener cuidado con lo que creas", añadió.

