Penélope Cruz vuelve a reunirse con Johnny Depp en un thriller que marcará el regreso del actor a Hollywood

Tras haber coincidido en Blow, Piratas del Caribe y Asesinato en el Orient Express, Penélope Cruz volverá a reunirse con Johnny Depp en Day Drinker, un thriller de acción de Lionsgate que dirigirá Marc Webb, el cineasta responsable de Amazing Spider-Man.

Day Drinker narra la historia de una camarera de un crucero que conoce a un misterioso bebedor diurno, y ambos se ven envueltos en una trama criminal que los conecta de forma inesperada.

Según Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, la película "combina un concepto muy comercial con giros salvajemente extravagantes en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc ni dos actores más perfectos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo", dijo en un comunicado.

Day Drinker supone el regreso de Depp a un proyecto de Hollywood tras sus mediáticas batallas legales con su exmujer Amber Heard. Tras perder en 2020 un caso de difamación en el Reino Unido por las acusaciones de maltrato de Heard, se vio obligado a abandonar la franquicia de Fantastic Beasts. Finalmente, Depp ganó un juicio por difamación en Estados Unidos en 2022.

Europa, sin embargo, ya le había reabierto las puertas. Depp protagonizó Jeanne du Barry, que tuvo su premiere en el Festival de Cannes de 2023, y dirigió Modi, tres días en el ala de la locura, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de este año.

Maiween y Johnny Depp en 'Jeanne du Barry'

Durante la promoción de Jeanne du Barry en Cannes, el actor habló sobre su relación con Hollywood en los últimos años. "No me he sentido boicoteado. Nada de esto está ocurriendo. Es una broma rara", dijo durante la rueda de prensa.

"Cuando te piden que renuncies a una película que estás haciendo por algo que no es más que una función de vocales y consonantes flotando en el aire, sí, te sientes boicoteado", y continuó: "No me siento boicoteado por Hollywood, porque no pienso en Hollywood".

Tanto Jeanne du Barry como Modi fueron proyectos independientes liderados por productores europeos, Day Drinker será la primera película comercial protagonizada por Johnny Depp con inversores de Hollywood desde los recientes escándalos del actor.

La producción corre a cargo de Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road, que producen la franquicia John Wick para Lionsgate. Adam Kolbrenner, cuyos créditos incluyen La guerra del mañana, Free Guy y Prisioneros, de Denis Villeneuve, también produce, junto con Zach Dean.