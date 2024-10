Llega a los cines en España esta película de acción con Tom Holland: acaba de cumplir 5 años y es fantástica

Tratando de compensar la mala racha que arrastra en taquilla, Marvel estrenó en cines Deadpool y Lobezno, recuperándose así del historial de fracasos. Y ahora, mientras esperamos el lanzamiento de Captain America: Brave New World, que será la siguiente película que veamos en la gran pantalla, la compañía trae de vuelta a los cines uno de sus grandes éxitos: Spider-Man: Lejos de casa.

La película, que acaba de cumplir cinco años, sigue al Peter Parker de Tom Holland, que decide irse junto a MJ (Zendaya), Ned (Jacob Batalon) y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa.

Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

Tráiler de 'Spider-Man: Lejos de casa'

El reparto de la película también cuenta con Samuel L. Jackson (Nick Furia) y Jake Gyllenhaal, que interpreta al villano principal, Mysterio. Será la segunda parte que continúa con la versión más juvenil del superhéroe que vimos en el anterior filme: Spider-Man: Homecoming, que ofrece una narrativa menos oscura de lo que fueron las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" es una frase que siempre se le ha atribuido al 'Tío Ben' (Ben Parker) y de la que su sobrino Peter no está por la labor de seguir esta vez. La trágica muerte de Iron Man en Vengadores: Endgame deja al joven Spiderman abatido e incapaz de asumir la responsabilidad ahora que la banda está separada.

"Allá donde voy veo su cara. Le echo mucho de menos", confiesa. Los nuevos planes de Spiderman no se alejan de querer acercarse a Mary Jane para declararle su amor por ella. Pese a las insistencias de Nick Furia y la aparición de Mysterio, Parker no quiere en ningún momento perderse sus vacaciones por Europa. No obstante, y como era de esperar, el peligro le persigue allá donde va.

Más estrenos de Marvel

Además, para los que no tengan suficiente con el reestreno en cines de esta película, en Disney+ está disponible la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel: Agatha, ¿quién si no?.

Se trata del spin-off de Bruja Escarlata y Visión, que sigue a Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en solitario. Una serie con personalidad propia que ha sabido contar algo nuevo partiendo de un material original y sin desviarse al mismo tiempo de sus orígenes.

Arranca justo tres años después del final de la anterior serie, cuando Agatha aún está atrapada en el hechizo de Wanda (Elizabeth Olsen). Tendrá que arreglárselas para salir de esa jaula en la que está metida. Por suerte no tendrá que pasar mucho tiempo así, porque pronto aparece Rio Vidal (Aubrey Plaza), una mujer misteriosa con quien Agatha comparte una historia complicada, y Teen, un adolescente igual de misterioso (Joe Locke), que le ayudan a salir de ahí.