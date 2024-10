Cuándo se estrena en España 'Tardes de soledad', la premiada película sobre Andrés Roca Rey: "Es poesía"

En medio de polémica por las críticas y reproches por lo que algunos consideran una "legitimación de la violencia" y entusiastas elogios por su innegable valor artístico, la película documental Tardes de soledad de Albert Serra se alzó con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024.

En esta obra monumental, que se rodó durante tres años en varias corridas importantes en algunas de las plazas más emblemáticas de España, como Las Ventas en Madrid y la Maestranza en Sevilla, el cineasta catalán retrata la rutina del torero peruano Andrés Roca Rey en un día en una corrida, desde que se pone el traje de luces hasta que se lo quita.

El jurado del festival reconoció "el poder artístico que otorga al espectador para poder juzgar", así como "el poder del arte para generar movimiento" y que se trate de una obra que permite "reflexionar sobre los límites de la creación artística, el miedo, la brutalidad, la tradición y la masculinidad".

Al recoger el premio, Serra agradeció al torero y su cuadrilla haberles permitido acercarse a su intimidad. "Gracias a ellos la película existe y tiene ese lado genuino que no se puede encontrar en otros películas", señaló el director, que reivindicó "el cine de autor un poco osado" para "atreverse a ir al fondo de cualquier cuestión".

Un debate abierto: el espectador decide

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que pidió su retirada del festival y protestó en su estreno, ha criticado duramente el galardón, mientras que entidades como Fundación Toro de Lidia han celebrado el reconocimiento como una victoria frente a lo que consideran un intento de censura.

El coordinador de Guipuzkoa de PACMA y vocal de su junta directiva, Asier Esparza, declaró en un comunicado que "confundir la libertad de expresión con la legitimación de la violencia, por muy legal que sea, es un error inaceptable en un evento de este calibre".

Andrés Roca en 'Tardes de soledad'.

Por otro lado, la Fundación Toro de Lidia ha celebrado este galardón en un comunicado oficial como "historia del cine español" y ha defendido que "la tauromaquia es la cultura que lo impregna todo e inspira al resto de las artes".

La entidad ha denunciado que "los totalitarios animalistas" hayan intentado prohibir la proyección del documental, "como si viviesen en otra época", porque la consideran "inmoral": "que tengan claro estos pequeñitos censores que la cultura no se toca", ha sostenido la fundación taurina.

Estreno en Nueva York

Con la flamante Concha de Oro del Festival de Cine San Sebastián, Serra se presentó la semana pasada en el estreno del filme en Estados Unidos, en el Festival de Cine de Nueva York.

"Me daba miedo que la película no se proyectara en otros festivales de cine, que la gente se opusiera", dijo a una responsable del certamen, según recoge EFE. "Me equivoqué, porque pensé que ustedes nunca lo proyectarían y muchos países lo verían violento, pero no hubo problema".

Serra se explayó una hora en la sesión de preguntas y respuestas posterior, hasta la medianoche, haciendo gala de su irreverencia y subrayando que no sigue la tauromaquia, que no intenta "decir nada" con esta obra y que la enfocó desde la "inocencia".

A Roca Rey no le gustó el resultado

"No tengo nada que decir de esto (la tauromaquia), no sé nada sobre esto y no me gusta esto", afirmó con sorna, revelando que acumuló unas 600 horas de grabación a lo largo de varios años que han pasado por las manos del "mejor editor del mundo", él mismo.

"No me gusta particularmente el tema (la tauromaquia) porque es violento, y no me gusta la violencia en el cine: las armas, los tiroteos, no son lo mío. Aquí me gusta porque es real, es ritualista, especialmente la muerte del toro", reflexionó, considerándola "poesía".

Destacó que, además de usar un enfoque antropológico que muestra la "barrera entre la vida y la muerte" en la que se mueven el torero y el toro, es la primera vez que una película muestra a este último como un sujeto, y por eso "es triste cuando el animal mira a la cámara".

El director Albert Serra en el Festival de Cine de San Sebastián EFE/Javier Etxezarreta

Serra también reveló que al protagonista, el torero Andrés Roca Rey, a quien apenas conocía antes de grabar y con el que no tiene una relación, no le gustó el trabajo acabado, y tampoco a su mánager, algo que atribuyó a que "no juzgan la película artísticamente, se juzgan a sí mismos".

Cuándo se estrena en España

Tras el éxito en el Festival de San Sebastián, el documental se aseguró la distribución en salas.

A Contracorriente Films ha confirmado que la cinta se estrenará en cines en 2025, en una fecha por confirmar.