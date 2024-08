Anthony Hopkins conmueve como el 'Schindler británico' en esta emocionante película basada en hechos reales

Nicholas George Winton fue un empresario y filántropo británico que ayudó a rescatar a niños judíos que corrían el riesgo de ser asesinados por la Alemania nazi durante el Holocausto. Winton colaboró en el rescate de 669 niños de Checoslovaquia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y trabajó para cumplir los requisitos legales para llevarles a Gran Bretaña y encontrarles hogares y padrinos.

Esta gran hazaña humanitaria permaneció en el anonimato durante más de 50 años, en los que Winton vivió atormentado por todos los niños que no pudo rescatar, hasta que a finales de los años 80 fue invitado a un programa de televisión donde los productores lo reunieron con docenas de los niños que salvó ya adultos, que le presentaron a sus hijos y nietos.

Apodado por la prensa como el 'Schindler británico', en 2003, la Reina Isabel II nombró caballero a Winton por sus "servicios a la humanidad, al salvar a niños judíos de la Checoslovaquia ocupada por los nazis".

Ocho décadas después, su historia sigue siendo una desconocida para el gran público, un error que intenta enmendar la película One Life, protagonizada por Anthony Hopkins, que tras su estreno en cines la pasada primavera, ya ha conquistado a los espectadores de Prime Video, que la han llevado al puesto 3 de lo más visto en el fin de semana de su llegada al streaming.

'Los niños de Winton'

'Los niños de Winton'

La película de James Hawes (The Alienist, Slow Horses) alterna la narración entre un Winton de 79 años que recuerda su pasado, y el joven de 29 que intenta ayudar a grupos de niños judíos en la Checoslovaquia ocupada por Alemania a esconderse y huir, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

El guion de Lucinda Coxon (The Danish Girl) se basa en el libro If It's Not Impossible...The Life of Sir Nicholas Winton, escrito por Barbara Winton, hija del filántropo. Fue ella misma quien le pidió a Hopkins que interpretara a su padre, tarea que el actor aceptó en cuanto leyó el guion. Los figurantes que forman parte del público del programa de los años 80 son los hijos reales de aquellos a los que Winton había salvado.

'One Life'

Qué dijo la crítica

La prensa ha destacado la impecable interpretación de Hopkins y la naturaleza conmovedora del relato, algo en lo que incide The Guardian, donde el crítico oficial Peter Bradshaw dijo: "Necesitarías un corazón de piedra para no conmoverte con esta extraordinaria historia real".

En la misma línea firmó Randy Myers su crítica en SanJosé Mercury, donde dijo que la película "Sin duda me dejó sollozando, y eso es mérito de la impecable interpretación de Hopkins, así como de la directa y segura dirección de Hawes".

"Mientras seguimos lidiando con los problemas actuales de la guerra, la crisis de los refugiados y el creciente antisemitismo, la relevancia de la película es tan preocupante que no puedes dejar de conmoverte por ella", señaló Rex Reed en su texto en Observer.

'Los niños de Winton' | Tráiler español

Polémica

La campaña publicitaria de la película provocó indignación cuando se omitió la herencia predominantemente judía de los niños del 'Kindertransport', nombre con el que se conoció esta operación y, en su lugar, se les describió como centroeuropeos.

A raíz de las protestas, BBC Film cambió la descripción de la película, escribiendo en su lugar que Winton había salvado a niños predominantemente judíos.