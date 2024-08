Llega a los cines la mejor película de terror de la última década: clip en exclusiva de 'Longlegs'

Después de conquistar a la crítica y al público estadounidenses, este viernes 2 de agosto se estrena en cines Longlegs, la esperadísima película de terror de la que todos hablan y a la que ya se ha descrito como la mejor producción del género que se ha hecho este año. Y con motivo de su estreno en nuestro país, EL ESPAÑOL ofrece un clip en exclusiva del filme.

Protagonizada por Maika Monroe (It Follows), la película sigue a una agente del FBI llamada Lee Harker a la que le encargan investigar a un criminal con un modus operandi un tanto particular. Se trata de un asesino en serie que deja una tarjeta de visita cerca de sus víctimas. Y en ellas siempre aparece por escrito la palabra Longlegs.

Ambientada en los años 90, el personaje de Monroe es una clara referencia al de Clarice Starling en El silencio de los corderos, y el asesino es interpretado por Nicolas Cage, que constantemente se burla de la protagonista de diferentes maneras.

Escrita y dirigida por Osgood Perkins, Longlegs ha permitido al director reafirmarse en su sólida apuesta por el cine de género tras La enviada de mal (2015), Soy la bonita criatura que vive en esta casa (2016) y Gretel & Hansel. Un oscuro cuento de hadas (2020). La más reciente es su película más ambiciosa hasta la fecha.

Influenciada por obras maestras del thriller como la mencionada El silencio de los corderos, Zodiac y Se7en, Longlegs presenta una nueva visión del género mientras hace un guiño a otras icónicas películas de terror como El resplandor o El exorcista, convirtiéndose así en una de las experiencias más perturbadoras del año.

Clip en exclusiva de 'Longlegs'

En su estreno en Estados Unidos, el largometraje se ha convertido en un auténtico fenómeno, con críticas y comentarios del público que la sitúan unánimemente como una de las mejores películas de 2024 y una de las más terroríficas de la última década. A día de hoy, lleva más de 50 millones de dólares recaudados allí y es la segunda película independiente que más ha recaudado en Norteamérica este año, siendo sólo superada por Civil War, de Alex Garland.

Además de conocer su trayectoria como cineasta, sabemos que Osgood Perkins es hijo del mítico protagonista de Psicosis, Anthony Perkins, y que debutó en el mundo de cine interpretando a Norman Bates de niño en la secuela Psicosis II: El regreso de Norman (1983). En 2015 presentó su ópera prima La enviada de mal, de la cual escribió también el guion y Longlegs es ya su cuarta película.

Por otro lado, el director acaba de terminar el rodaje de la adaptación de El mono, un relato corto del autor superventas Stephen King, que cuenta con Theo James y Elijah Wood en el reparto.