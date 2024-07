Ni 'Frozen' ni 'El rey león', esta es la película de animación más taquillera (y polémica) de la historia del cine

La secuela de Del revés, la cinta ganadora del Oscar a mejor película de animación en 2016, ya ha superado en recaudación a la original y ha entrado en la exclusiva lista de estrenos cinematográficos que superan los 1.000 millones de dólares de taquilla internacional.

En esta continuación de la historia, la adolescencia de Riley abre paso a nuevas emociones. Se aproxima con rapidez a la pubertad, periodo que conlleva la demolición de la sede central para dar paso a nuevas emociones como Ansiedad, mientras Alegría, Tristeza, Temor y Desagrado, quienes llevan años haciendo un trabajo extraordinario, ven con estupor cómo llegan estas nuevas emociones y cómo encajan en su día a día.

Del revés 2, estrenada en salas de España el pasado 19 de junio, ya es el mejor lanzamiento en salas de 2024. Tras el último fin de semana (28-30 de junio), y según datos provisionales de ComScore, la película de Pixar ha superado los 23 millones de euros y está cerca de duplicar los casi 14 millones que consiguió la parte 2 de Dune, que era la cinta más taquillera de España en lo que llevamos de año.

'Del revés 2'

El éxito en salas de lo nuevo de Pixar está siendo global, y a fecha del 1 de julio, tras dos semanas en cartelera, ya ha conseguido una recaudación de 469,4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 549,6 millones en el resto de territorios, para un total de 1.019 millones de dólares.

Las más taquilleras de la historia

01. El rey león (2019) - 1.663.075, 401 dólares

02. Frozen II (2019) - 1.453.683, 476 dólares

03. Super Mario Bros. La película (2023) - 1.361.992, 475 dólares

04. Frozen (2013) - 1.290.000, 000 dólares

05. Los increíbles 2 (2018) - 1.242.805, 359 dólares

06. Minions (2015) - 1.159.398, 397 dólares

07. Toy Story 4 (2019) - 1.073.394, 593 dólares

08. Toy Story 3 (2010) - 1.066.969, 703 dólares

09. Gru. Mi Villano Favorito 3 (2017) - 1.034.799, 409 dólares

10. Buscando a Dory (2016) - 1.028.570, 889 dólares

11. Zootrópolis (2016) - 1.025.521, 689 dólares

12. Del revés 2 (2024) - 1.014.806, 043 dólares

13. Gru 2: Mi villano favorito (2013) - 970.766, 005 dólares

14. El rey león (1994) - 968.511, 805 dólares

15. Minions: El origen de Gru (2022) - 940.203, 765 dólares

¿Acción real o animación?

El Rey León (2019) | Tráiler Oficial en español | HD

La película que encabeza el ranking de películas de animación más taquilleras de la historia del cine no es el clásico de 1994, sino el remake de 2019, que aunque fue producido con imágenes "fotorealistas" generadas por ordenador, fue promocionado por Disney como la versión de acción real de la exitosa película.

Dirigida por Jon Favreau, y candidata en los Oscar y los Globos de Oro como película de animación, contó en su versión original con las voces de actores como Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Oliver y Beyoncé Knowles-Carter en el papel de Nala, y que también colaboró con Elton John en las nuevas versiones de las canciones originales de la película.

Esta versión de El rey león no fue acogida de forma unánime por la crítica especializada, que puso el foco en su "falta de originalidad" (Variety), al ser una copia casi plano por plano de la película de 1994, por lo que se consideró un "esfuerzo innecesario" ya que no aportaba nada nuevo y le faltaba el "alma, el carisma y el corazón" de la original (The AV Club). Estas críticas, sin embargo, no afectaron a su rendimiento en taquilla, y cinco años después de su estreno continúa liderando el ránking.