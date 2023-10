Escena exclusiva: 'Golpe a Wall Street', la película sobre el caso GameStop que sacudió el sistema financiero

Entre todas las propuestas cinematográficas que llegan próximamente, destaca el estreno de Golpe a Wall Street, la nueva película del aclamado cineasta Craig Gillespie (Cruella; Yo, Tonya). Tras su paso por la sección Perlak de la 71.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, el largometraje se estrena el viernes 6 de octubre en cines. Y con motivo de su llegada a salas, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL os adelanta una escena del filme en exclusiva.

Basada en el libro La red antisocial del escritor superventas Ben Mezrich -también autor de los libros que inspiraron La red social (2010) y 21: Black Jack (2008) respectivamente-, cuenta la increíble historia del caso GameStop, que sacudió los cimientos de Wall Street a principios de 2021.

Escrita por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, la película se sitúa en ese año para narrar cómo un grupo de inversores privados y trolls de Internet que intercambiaban mensajes sobre acciones y mercados en la página web de Reddit consiguieron tumbar uno de los fondos de alto riesgo más importantes de Wall Street.

Sobre el largometraje, Craig Gillespie dijo: "Cuando me llegó el guion de Golpe a Wall Street, escrito por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo me pareció increíble y complejo, y me enganchó desde la primera página. Me gustó mucho cómo iban contando los hechos a través de varios personajes que iban hilando una historia tensa y frenética, con grandes dosis de humor y la irreverencia característica de la comunidad GameStop".

"Contábamos con tan solo 31 días para el rodaje y me esforcé al máximo por lograr transmitir la intensidad y el agobio que sintieron esos pequeños inversores", agregó.

Clip en exclusiva de 'Golpe a Wall Street', la película de Craig Gillespie basada en los hechos reales que pusieron en jaque al universo financiero

Concretamente, la batalla que se narra en la película se forjó en torno a GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos y electrónica cuyas acciones se dispararon. Lo que empezó siendo un juego, generando memes y emojis por doquier, acabó poniendo en jaque al sistema, reportando beneficios millonarios a los participantes.

En medio de todo este lío se encuentra Keith Gill (Paul Dano), un tipo cualquiera que invirtió los ahorros de su vida en acciones y empezó a publicar sobre ello en redes sociales.

Gracias a sus consejos bursátiles, su popularidad estalló, al igual que lo hizo su vida y la de todos sus seguidores, que empezaron a enriquecerse de la noche a la mañana. No obstante, los multimillonarios no tardaron en contratacar, desencadenando una de las batallas financieras más feroces vividas en Wall Street.

Junto al nominado al Globo de Oro y al BAFTA Paul Dano (Los Fabelman, The Batman, Pozos de ambición), el reparto lo completan Seth Rogen (Casi imposible), Shailene Woodley (Divergente), Sebastian Stan (Vengadores: Endgame), Anthony Ramos (En un barrio de Nueva York), Nick Offerman (El fundador), Vincent D'Onofrio (La chaqueta metálica) y America Ferrera (Barbie).

Completan el reparto Pete Davidson (El rey del barrio), Myha'la Herrold (Muerte, muerte, muerte), Talia Ryder (Nunca, casi nunca, a veces, siempre) y Dane DeHaan (Oppenheimer).

