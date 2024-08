Hablamos con la protagonista de 'Pachinko': "Aún en la peor época de la historia, no hay que perder la esperanza"

Después de convertirse en uno de los grandes fenómenos televisivos del pasado 2022, Pachinko vuelve a nuestras pantallas para consagrarse como una de las mejores series de la actualidad. La ficción creada por Soo Hugh basándose en el libro de Min Jin Lee y cuyos episodios están dirigidos por Kogonada y Justin Chon es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años y también una de las mejores ficciones coreanas recientes. Y acaba de estrenar su segunda temporada en Apple TV+.

Situándose en la península de Corea durante la ocupación del Imperio Japonés, la historia comienza con Sunja, una joven de origen humilde que vive en un pueblo pesquero situado al Este del mapa.

Con la misma delicadeza con la que se entrelazan las ramas de una cesta y haciendo referencia al juego que es toda una obsesión en el continente asiático, la narración se sumerge en un íntimo relato sobre un amor prohibido y nos permite adentrarnos en una línea temporal de varias generaciones que viajan desde Corea y Japón hasta los Estados Unidos.

En esta segunda temporada, la familia de Sunja seguirá haciendo frente a otras complicaciones, atravesando otros periodos históricos como la Segunda Guerra Mundial y tratando de sobrevivir como pueden para poder transmitir sus vivencias a las generaciones futuras.

La actriz que interpreta a la versión joven de Sunja es Minha Kim, cuyo trabajo delante de las cámaras es íntimo a la par que empoderante. Ella misma cuenta cómo ha sido continuar con esta epopeya sobre la supervivencia y la identidad, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"Me gustan muchas cosas de Sunja, pero me fascina especialmente cuando la veo tomar decisiones rápidamente y sin dudar. He llegado a pensar que, quizás en el futuro, me gustaría ser como ella", reconoce Minha Kim, después de preguntarle qué es lo que más le ha hecho conectar con su personaje en la serie.

La actriz comenta que hay muchas razones por las que la protagonista ha dejado una huella en ella, pero opta por destacar que hay algo especial "cuando elige renunciar a algo para sacar adelante a sus hijos", porque para ella eso "demuestra lo valiente y lo fuerte que es".

"He aprendido muchas cosas de ella, pero siempre que tocaba rodar ese tipo de escenas, me sentía muy unida a ella. Conectaba con ella de forma instantánea y surgía la química muy rápido", recordó la actriz.

Sobrevivir a la historia

Uno de los puntos fuertes de Pachinko como serie es que permite al espectador conocer un poco más de la historia de Corea, cuya población pasó gran parte del tiempo sometida por el imperio japonés. Esto se aborda de forma indirecta y se utiliza más bien como telón de fondo, pero la de Sunja es una historia que bien podría extrapolarse a cualquier otro lugar del mundo.

Fotograma del tercer episodio de la temporada 2 de 'Pachinko' Apple TV+

De hecho, en esto mismo coincide Minha Kim, que cree que "la serie puede ayudarnos a los espectadores a lidiar con un pasado doloroso", sea cual sea el suelo que estén pisando o su lugar de origen. Pero también señala que "no se trata solo de sucesos históricos, que también es una serie que nos puede evocar cierta esperanza".

"Creo que trata de la esperanza también, porque ahora que hay tanto caos en todo el mundo, o aunque atravesemos una mala época y pasemos por muchas dificultades, tenemos que encontrar nuestra propia manera de tener esperanza y nuestra propia alegría y tratar de no perderlas".

"De eso trata la segunda temporada. A pesar de que hablemos de un país o una época concreta de la historia o de unos antecedentes específicos, yo quiero que la gente se lleve esta esperanza y esta alegría cuando vea la temporada".

El viaje de la segunda temporada

En la segunda temporada de Pachinko recorreremos un paisaje igual de desolador que el de la primera temporada, aunque veremos a una Sunja más fuerte si cabe y que sigue siendo capaz de renunciar a todo para darle a sus hijos la vida y la libertad que ella no pudo tener.

Fotograma de 'Pachinko' Apple TV+

Sobre esto mismo habló también Minha Kim con este medio, destacando de esta segunda entrega "la relación que tiene Sunja con cada uno de los personajes". La intérprete contaba que "realmente me conmovió", destacando que "las historias individuales de los personajes son enormes".

También explicó que "el salto temporal desde la primera temporada también fue muy importante para mí, porque muestra cómo cambió, cómo se desarrolló y cómo creció Sunja", indicando que, en ese sentido "me emocionó mucho construir las diferentes capas junto al resto del elenco y de los personajes".

Aunque, si tuviera que quedarse con un vínculo en especial, Minha Kim escogería el que tiene Sunja con Kyunghee, el personaje al que interpreta en pantalla Jung Eun-chae. "Siempre he pensado que Sunja no habría sido tan fuerte de no ser por ella", expresó.

Finalmente, al hablar de Sunja como una mujer empoderada, capaz de resurgir de sus cenizas, Minha Kim se emocionó, acordándose de una escena en concreto que le conmovió especialmente.

"Recuerdo la escena en la que... Creo que la forma en que Sunja mira a sus Noah... Realmente me inspiraron mucho porque en el rodaje, no me podía esperar ver a nadie así, de esa manera. Me preocupo por ellos y les quiero [en la serie]. Solo quiero que su futuro esté lleno de libertad, amor y emoción, a pesar de que el mío no fuera igual", comenzó.

"Cuando Noah va a la universidad y tenemos esta conversación, en la que le digo que mi padre siempre quiso que fuera como una mariposa... Ahora la mariposa es él. Y eso me emocionó mucho. Recuerdo que mientras estaba rodando esas escenas, no podía parar de llorar porque salieron emociones muy complicadas".

El primer episodio de 'Pachinko' está disponible en Apple TV+. El resto se irán estrenando cada viernes, hasta completar la temporada el 11 de octubre.