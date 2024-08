Taika Waititi: "En las series últimamente no hay un gran sentido de la aventura y las comedias ya no son divertidas"

Taika Waititi, Jermaine Clement (Lo que hacemos en las sombras) e Iain Morris (The Inbetweeners) son los responsables de la nueva versión de Los héroes del tiempo, la nueva serie de Apple TV, una actualización de la película de aventuras y viajes en el tiempo que dirigió Terry Gilliam en 1981, con la que buscan apelar al espíritu nostálgico de los espectadores que crecieron con la cinta original, mientras conquistas a una nueva generación de espectadores

La serie tiene el mismo punto de partida de la película. Propone un impredecible viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo recluta: un niño de 11 años aficionado a la historia llamado Kevin. Juntos emprenden una emocionante aventura para salvar a los padres del niño y al mundo mientras escapan de fuerzas malignas y viajan por el tiempo hasta la creación de Stonehenge, ven al Caballo de Troya en acción, escapan de los dinosaurios o causan estragos en la época medieval.

EL ESPAÑOL habló con Taika Waititi y Jermaine Clement, creadores de la serie, en una entrevista virtual antes del estreno en Apple TV+, una charla que reproducimos a continuación.

¿Cómo surgió la idea de hacer este remake, quién le dijo qué a quién?

Taika Waititi: Hace unos años me convocaron para una reunión. Estaba en una gran sala de juntas con mucha gente y pensé que me iban a despedir de algún trabajo, pero entonces alguien mencionó a Terry Gilliam y me preguntaron si quería hacer algo con esta película y dije que sí.

Así que fui directamente a Ian Morris y Jermaine, la gente que sabía que como yo amaba Los héroes del tiempo y todo lo que Terry Gilliam y los Monty Python han hecho para ver si podíamos coger la esencia y hacer nuestra propia versión.

¿Hablasteis con Terry Gilliam en alguna parte del proceso?

Jermaine Clement: No hablamos con él en ningún momento. Esperamos que le guste. Pero si no le gusta también estará bien.

TW: Y también será demasiado tarde.

JC: En algún lado se publicó que había venido al rodaje y se había ido enfadado. Eso no es cierto, nunca estuvo en la producción ni él ni su agente. Nos hubiera encantado conocerlo, pero no fue así.

"El papel del líder del grupo fue escrito para un hombre, pero siempre había querido trabajar con Lisa Kudrow" Taika Waititi

¿Qué otras películas de aquella época que os marcaron a vosotros han sido influencia en la serie?

JC: Hablamos de La princesa prometida, Regreso al futuro, La vida de Brian...

TW: También las comedias de televisión británica con las que crecí y que me siguen encantando hoy en día, como Fawlty Towers, que es mi preferida, y todo lo que hizo Monty Python.

En la banda de ladrones hay personas de diferentes etnias y también una mujer, pero no con acondroplasia como en la película, ¿cuál fue el enfoque del casting?

TW: En el casting elegimos a las personas que más nos gustaban, las que nos parecían más divertidas, no estábamos buscando etnias concretas para cada personaje. El papel del líder del grupo fue escrito para un hombre, pero siempre había querido trabajar con Lisa Kudrow y pensé que estaría genial.

Sobre por qué no hay personas de baja estatura en el grupo no fue algo planeado.

JC: Queríamos hacer una mezcla e incluir solo algunos porque algunas personas piensan que este tipo de papeles son un estereotipo negativo, ya que se les elige para interpretar seres mágicos. Tratamos de incluir algunos en el elenco principal pero no funcionó.

¿Qué pensáis que aporta la serie al panorama televisivo?

TW: Cada vez más raro encontrar una serie o película que pueda disfrutar junta una familia entera. Además, creo que en general ya no se hace comedia de verdad sin que sea un híbrido. En las series últimamente no hay un gran sentido de la aventura y las comedias ya no son divertidas.

Creo que Los héroes del tiempo puede ser una alternativa, una serie con presupuesto y un alto nivel de producción que puede ver junta toda la familia y viajar a un nuevo lugar y época cada semana.