El mejor thriller legal en años es esta adictiva serie basada en una película de los 90 con Harrison Ford

Una de las principales apuestas de Apple TV+ para este verano es Presunto inocente, serie protagonizada por Jake Gyllenhaal, y creada por David E. Kelley, el responsable de éxitos como Big Little Lies o The Undoing, que aquí adapta se basa en la novela homónima de Scott Turow de 1987, que fue llevada a la gran pantalla con Harrison Ford en el papel titular.

Este thriller legal sigue a Rusty Sabich (Gyllenhall), un fiscal de Chicago que se convierte en el principal sospechoso del brutal asesinato de una de sus colegas, Carolyn Polhemus (Renate Reinsve), con quien mantenía una relación antes de su muerte.

Con todas las pruebas en su contra, Rusty lucha por mantener unida a su familia, su matrimonio y su reputación. Un relato que explora la obsesión, el sexo, la política y el poder y los límites del amor.

Un enfoque diferente

Esta miniserie de ocho episodios ofrece una perspectiva totalmente nueva y actualizada de la versión estrenada en los años 90, en la que los personajes femeninos, como Carolyn, Barbara (Ruth Negga), y la detective Alana Rodriguez (Nana Mensah), son representados como mujeres tridimensionales con mucha entidad y no meros satélites que giran alrededor del protagonista.

La aproximación del personaje de Rusty desde la interpretación también cambia. Mientras que Ford interpreta a Rusty con estoicismo, Gyllenhaal interpreta a un hombre desesperado incapaz de conciliar sus decisiones con la imagen que presenta a los demás.

'Presunto inocente'

Un reparto de estrellas

A Jake Gyllenhaal le acompañan en este reparto de lujo la nominada al Oscar Ruth Negga (Preacher, Passing, Loving), que interpreta a Barbara Sabich, esposa de Rusty y madre de sus tres hijos, que hará lo que sea para salvar a su familia después de que su marido sea acusado de asesinato; y Renate Reinsve, nominada al BAFTA por La peor persona del mundo, interpreta a Carolyn Polhemus, colega y amante de Rusty que es asesinada sin piedad.

También destacan Bill Camp (The Night Of), como el fiscal del distrito Raymond Horgan; Peter Sarsgaard (Dopesick), que interpreta a Tommy Molto, el fiscal jefe adjunto en el caso de asesinato de Carolyn; O-T Fagbenle (El cuento de la criada), en el papel de Nico Della Guardia, el nuevo fiscal del distrito que sustituye a Raymond Horgan; Lily Rabe (American Horror Story) como la doctora Liz Rush, terapeuta de Barbara; y Nana Mensah (13 Reasons Why) como la detective Alana Rodriguez, principal investigadora de Rusty en el caso, entre otros.

Jake Gyllenhaal y Renate Reinsve en 'Presunto inocente'

Detrás de cámaras

La serie ha sido creada y escrita por David E. Kelley a partir de la novela homónima de Scott Turow que fue éxito de ventas en 1987. Otros guionistas de la serie son el dramaturgo y guionista Sharr White, conocido por The Affair, y el guionista y productor Miki Johnson (Ozark).

Anne Sewitsky, conocida por dirigir episodios de Castle Rock, Black Mirror y A Very British Scandal, ha dirigido los episodios 1, 2 y 8 de la serie. Los cinco episodios restantes están dirigidos por el director y productor de televisión ganador de un Emmy, Greg Yaitanes (Manhunt).

Cuándo y dónde verla

Los primeros dos episodios están disponibles en Apple TV+ desde el 12 abril. Los seis restantes se estrenarán cada miércoles, hasta el 24 de julio, fecha en la que se estrene el final de temporada.