Alexander Skarsgård protagonizará 'Murderbot', la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+

Apple TV+ ha dado luz verde a Murderbot, una serie dramática de ciencia ficción creada por Chris y Paul Weitz (Un niño grande) y basada en la exitosa saga de libros de Martha Wells. La ficción también estará protagonizada y producida por el ganador del Emmy Alexander Skarsgård (Sucession).

Este proyecto se anunció hace un año, aunque el proceso de casting se vio interrumpido por la huelga generalizada de Hollywood. Tras las cámaras están los hermanos Weitz como guionistas principales, directores y productores a través de su marca Depth of Field y junto a Andrew Miano. Por otro lado, David S. Goyer (Fundación) ejerce como productor ejecutivo junto a Keith Levine de Phantom Four.

La serie se centra en un androide de seguridad que se acaba pirateando a sí mismo (Skarsgård), horrorizado por las emociones humanas y pero atraído por sus "clientes" más vulnerables. Murderbot deberá ocultar sus intenciones y completar una misión peligrosa cuando lo único que realmente quiere es que lo dejen solo para ver telenovelas futuristas y descubrir cuál es su lugar en el universo.

El proyecto promete ser un thriller de diez episodios lleno de acción, y centrado en examinar las debilidades humanas desde el punto de vista de una Inteligencia Artificial. Aún se desconoce la fecha exacta del inicio del rodaje o cuándo se estrenará finalmente en la plataforma. Tampoco se sabe quiénes son el resto de miembros del reparto.

Hasta ahora, The Murderbot Diaries ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo por el ingenio y el encanto de las historias y el tipo de narración reflexiva y convincente que propone Wells. La saga actualmente cuenta con siete novelas y ha ganado el premio Hugo y el Nebula.

Otros proyectos

Los hermanos Weitz dieron el salto a la fama con American Pie en 1999 y, a lo largo de los años, estrenaron películas de temática diversa como Antz, Boda americana o La brújula dorada y Un niño pequeño. Recientemente, Paul Weitz escribió el guion y dirigió Ser padre, el filme protagonizado por Kevin Hart; y Chris Weitz escribió The Creator, estrenada este año.

Por otro lado, entre los títulos más destacados de la carrera del actor ganador del Emmy Alexander Skarsgård, destacan El hombre del norte, Piscina infinita, The Hummingbird Project, The Aftermath, The Kill Team y también series como Big Little Lies o la más reciente Succession.

Además, esta será la segunda vez que Apple TV+ colabore con y Goyer tras el éxito de la serie de ciencia ficción Fundación -recientemente renovada por la plataforma para una tercera temporada-.

Con Murderbot, Apple TV+ ampliará la lista de series de ciencia ficción de su catálogo, con otros títulos como Monarch: El legado de los monstruos, Silo, Para toda la humanidad o Invasión.

