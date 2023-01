'Embaucadores', la película de Apple TV+ con Julianne Moore deja ver su tráiler y pone fecha de estreno

Julianne Moore y Sebastian Stan son los Embaucadores que ponen en el punto de mira a una familia de multimillonarios en la nueva película de A24, que estará disponible en Apple TV+ el 17 de febrero.

Dirigida por Benjamin Caron, ganador del Emmy y el BAFTA por The Crown, la producción cuenta con un reparto estelar en el que también destacan Justice Smith (Jurassic World Dominion), Briana Middleton (The Tender Bar) y John Lithgow (The Old Man, Killers of the Flower Moon). El guion ha corrido a cargo de Brian Gatewood y Alessandro Tanaka, que trabajaron juntos previamente en Superstore.

Embaucadores se desarrolla en los lugares más secretos de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones más oscuros de Queens. En restaurantes, bares y consejos de administración de la Gran Manzana, los personajes compiten por riqueza y poder en un juego de ambición, codicia, lujuria y celos. Los motivos son siempre sospechosos y los tiros salen por la culata en este mundo en el que nadie es lo que parece.

'Embaucadores' - Tráiler - Apple TV+

Moore interpreta a una seductora madre soltera que pone sus ojos en un empresario multimillonario (John Lithgow), mientras que su hijo caído en desgracia (Stan) trabaja con un enfoque diferente para conseguir otra parte de la fortuna.

Caron declaró en una entrevista en la revista People que la película está "inspirada en una larga lista de grandes obras a las que les encanta mantener al público adivinando hasta el final, como Sospechosos habituales, Drive, El asunto Thomas Crown, El color del dinero, El golpe y otras más".

Moore, ganadora del Oscar por Siempre Alice (2014) coproduce la película junto a Erik Feig, Jessica Switch, Bart Freundlich y los guionistas Brian Gatewood y Alessandro Tanaka. Próximamente, protagonizará May December, de Todd Haynes, su cuarta película con el director de Lejos del cielo. También tiene pendiente de estreno Cuando termines de salvar el mundo, de Jesse Eisenberg.

Stan, su hijo en la ficción, volverá a trabajar con el director de Pam & Tommy, Craig Gillespie, en la serie ambientada en el mundo de las finanzas de Wall Street, Dumb Money, una crónica sobre el caos que se produjo después de que las acciones de GameStop se dispararan gracias a la intervención de usuarios de Reddit. Seth Rogen produce y protagoniza junto a Paul Dano, Shailene Woodley, Pete Davidson, Myha'la Herrold y Anthony Ramos.

