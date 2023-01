Entrevista en exclusiva con Nathan Johnson, compositor de la banda sonora de 'El misterio de Glass Onion'

En El misterio de Glass Onion, la secuela de Puñales por la espalda, su director y guionista Rian Johnson ha vuelto a colaborar con Nathan Johnson como compositor de la banda sonora. Además de ser primos, ambos habían trabajado en la primera parte del whodunit de Netflix y también en otras películas como Brick o Looper y no solo han vuelto a reunir a un reparto lleno de estrellas, sino que además han dado con una melodía propia para una nueva película y con un tono para cada uno de los personajes.

Inspirándose en compositores italianos como Nino Rota y en el trabajo de la autora Agatha Christie, la partitura de Nathan Johnson es definida por él mismo como un estilo "que ha pasado de moda", pero que ayudó a construir el misterio que encierra la propia película.

Rian y Nathan Johnson.

Nathan Johnson ha trabajado con su primo Rian en varias ocasiones y su estrecha relación le ha brindado al compositor algunas oportunidades que no todos los de su gremio comparten. "Por lo general, los compositores se contratan en el último minuto, o cuando la película está casi terminada", decía el músico en una entrevista promocional de la película. "Rian me invitó antes de que hubiera terminado de escribir el guion, así que tuve el placer de escucharlo hablar sobre sus ideas".

"Es muy preciso con lo que quiere", dice Nathan Johnson refiriéndose al director y guionista, "y sus directrices tienen base en la historia". "Como compositor es muy valioso no solo recibir una directriz al azar, sino entender el motivo desde el punto de vista de la historia y del personaje. Crea un espacio increíble para jugar", explicaba el compositor.

Ejemplos de ello son temas como los que se dedican a Andi (Janelle Monáe), Birdie (Kate Hudson) y Miles (Edward Norton), concebidos para poner al descubierto el lado oscuro de cada uno de ellos; también canciones como Dinner Is Served, Snoop y The Puzzle Box, que ayudan a acentuar la intriga en la trama. se involucran de puntillas como encarnaciones musicales de la curiosidad y la intriga; e incluso otras como Ransacking, The Center of the Onion y Lights Out!, que capturan la creciente tensión y el peligro de la película.

Se trata de un conjunto de piezas que fueron grabadas en Abbey Road Studio 1, con una orquesta de 70 miembros en mayo de 2022, en un periodo de tiempo que llevó casi un año. "Abbey Road Studio 1 es uno de los estudios de grabación más famosos en todo el mundo y, como fan de los Beatles, siempre estuvo en mi mente", reconoce Nathan Johnson. "Y cuando pones un pie aquí, es increíble porque no es un museo. (...) Grabamos con los micrófonos que usaban los Beatles. Es una pasada", recuerda.

Habiendo trabajado juntos durante décadas, el compositor Nathan Johnson y el cineasta Rian Johnson han forjado una fructífera relación de trabajo que va más allá de lo familiar y este hecho ha logrado que Puñales por la espalda se convierta en una marca propia y única en sí misma que, además, sigue teniendo historias que contar.

