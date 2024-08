La película que unió a Ryan Gosling y Eva Mendes: una mirada nostálgica al 'gran cine americano'

Ryan Gosling y Eva Mendes son una de las parejas más estables de Hollywood. También una de las más celosas de su intimidad, tanto es así, que verlos juntos en las gradas de los Juegos Olímpicos de París ha sido noticia.

La última vez que la pareja posó junta en una alfombra roja fue durante la premiere de Cruce de caminos (The Place Beyond The Pines), la película en la que se conocieron e iniciaron su relación, pero en ese entonces posaron solo como compañeros de reparto, porque aún no la habían hecho oficial.

En este drama criminal de Derek Cianfrance, Gosling interpreta a Luke, un motociclista acrobático que viaja con un circo, un hombre rebelde, misterioso y mujeriego, que un día se entera que ha sido padre con su antigua amante, Romina (Mendes).

Aunque no estaba en sus planes, de inmediato decide cambiar de vida y aceptar la responsabilidad de la paternidad. El problema es que educar un niño, requiere de los ingresos económicos de los que no dispone en ese momento, por lo que decide junto con otro individuo empezar a asaltar bancos para ganar algo de dinero de manera fácil y rápida, utilizando su capacidad de motociclista para lograrlo.

Su carrera delictiva se ve estorbada por un policía que empieza a seguir su huella, Avery Cross, (Bradley Cooper), un joven, novato y ambicioso, el cual trabaja en un departamento dirigido por un detective corrupto.

Bradley Cooper y Rose Byrne

Junto a Gosling, Mendes y Cooper en el reparto también destacan actores de la talla de Ben Mendelsohn, Rose Byrne, Mahershala Ali, Bruce Greenwood, Harris Yulin y Ray Liotta.

La inspiración del director

Cianfrance dice haber inspirado se inspiró en sus experiencias como padre y Ben Coccio y Darius Marder, que compartían intereses similares en torno a las relaciones paternofiliales, la identidad masculina y el legado entendido como los pecados del padre que recaen en los hijos, le ayudaron a escribir el guion.

La inspiración formal surgió cuando vio la película muda Napoleón, de Abel Gance, de 1927, que utiliza la técnica del tríptico para representar varias historias a la vez. En 2007, el nacimiento del segundo hijo de Cianfrance reavivó la idea, y empezó a pensar de nuevo en ser padre, en las responsabilidades que conlleva, en cómo las decisiones que tomamos tienen un eco a través de las generaciones.

'Cruce de caminos'

Esta película volvió a unir a Cianfrance y Gosling, que ya habían trabajado juntos en Blue Valentine, por lo que el director escribió el personaje de Luke pensando específicamente en el actor, que en alguna ocasión le había expresado que su fantasía era interpretar a un atracador de bancos en moto.

Qué dijo la crítica

Cruce de caminos estuvo en la lista de las 10 mejores películas de 2012 de todos los medios especializados. En Rotten Tomatoes , el 78% de los 228 comentarios de los críticos son positivos, con una puntuación media de 7,2 sobre 10.

En IndieWire, Kevin Jagernauth elogió la película como una "epopeya ambiciosa que parte del mismo tejido temático que la película anterior de Cianfrance, pero amplía su alcance en una maravillosa historia de pantalla ancha sobre padres, hijos y el legado de pecados que se transmiten de generación en generación".

El crítico del Daily Telegraph, Robbie Collin, estableció paralelismos entre el personaje de Gosling y el Jim Stark de James Dean en Rebelde sin causa (1955), y afirmó que la película de Cianfrance era "un gran cine americano del tipo que seguimos preocupándonos por haber perdido".

Por su parte, Claudia Puig, de USA Today, dijo que la película es un "perspicaz estudio de la masculinidad" y elogió "su estilo visual y su atractiva mirada a una saga multigeneracional".