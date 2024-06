La serie perfecta para ver tras 'Los Bridgerton' está en Prime Video: una reinvención de la Reina de los Nueve Días

La historia de Juana I de Inglaterra, conocida como la Reina de los Nueve Días, es una de las más trágicas de la realeza, pero en esta reinvención histórica que estrena Prime Video, la joven Tudor evita el hacha del verdugo y tiene una vida divertida y plena, llena de romance y aventuras.

Eso es lo que propone My Lady Jane, una nueva serie de época ambientada en el siglo XVI, que llega para llenar el vacío de los fans de Los Bridgerton con una historia sexy, divertida y épica sobre romances y grandes aventuras en un universo alternativo.

De producción británica, Gemma Burgess, la autora de la exitosa novela Chicas de Brooklyn, se ha encargado de la adaptación de las novelas históricas escritas por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows para la pantalla, y ha contado con Jamie Babbit (The Marvelous Mrs. Maisel) como directora.

'My Lady Jane'

Delante de cámaras, Emily Bader (Charmed) lidera el reparto como Jane Grey (Charmed), acompañada por Edward Bluemel (Persuasión, Killing Eve) como Lord Guilford Dudley, Dominic Cooper (Preacher) como Lord Seymour y Jordan Peters como Eduardo VI.

La trágica historia real

Juana Grey, Juana I de Inglaterra o también conocida como la Reina de los Nueve Días por su breve reinado, fue una noble y, de facto, reina de Inglaterra e Irlanda del 10 de julio hasta el 19 de julio de 1553.

Juana era bisnieta de Enrique VII a través de su abuela materna María Tudor, duquesa de Suffolk, siendo además sobrina segunda del rey Eduardo VI. Poseía una excelente educación humanista así como la reputación de ser una de las jóvenes más cultas de su tiempo.

En mayo de 1553, Juana contrajo matrimonio con Lord Guilford Dudley, el joven hijo del primer ministro de Eduardo, John Dudley, duque de Northumberland.

En junio del mismo año, el rey Eduardo VI redactó su testamento, nombrando a Juana y a sus herederos varones como sucesores al trono, en parte debido a que su medio hermana María era católica, mientras que Juana era una ferviente protestante y, como tal, apoyaría la reforma de la Iglesia de Inglaterra.

Tras la muerte de Eduardo VI, Juana fue proclamada reina el 10 de julio de 1553. No obstante, el apoyo a María empezó a crecer rápidamente, y Juana fue gradualmente abandonada por sus partidarios hasta ser derrocada por el Consejo Privado de Inglaterra que cambió repentinamente de bando y proclamó a María reina el 19 de julio del mismo año.

Juana fue encerrada en la Torre de Londres y acusada en noviembre de alta traición. Aunque inicialmente logró evitar ser ejecutada, empezó a ser vista como una amenaza a la Corona cuando su padre Henry Grey, duque de Suffolk, se involucró en la Rebelión de Wyatt. Finalmente, tanto Juana como su esposo fueron ejecutados el 12 de febrero de 1554.

Tráiler | 'My Lady Jane' (en castellano)

La historia imaginada

Después de que Jane sea "inesperadamente coronada reina de la noche a la mañana", se convierte en el objetivo de "villanos nefastos", que quieren la corona... y su cabeza.

My Lady Jane es "una versión radical de la historia de la realeza inglesa, en la que el hijo del rey Enrique VIII, Eduardo, no muere de tuberculosis, Lady Jane Grey no es decapitada, ni tampoco el granuja de su marido, Guildford".